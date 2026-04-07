Enquete GZH aponta quem deve ser eliminada no 14º paredão do "BBB 26"

Jordana, Marciele e Samira estão no 14º paredão do Big Brother Brasil 26. A mais votada deixará o reality nesta terça-feira (7).
O programa está previsto para começar às 22h25min, após a novela Três Graças.
Ela funciona como um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.
Quem será eliminada do BBB 26?
Por volta das 16h40min desta terça-feira, a enquete GZH apontava a gaúcha com mais de 50% dos votos para deixar o reality show.
Enquete GZH
- Jordana: 37,1%
- Marciele: 4,2%
- Samira: 58,7%
Como foi a formação do paredão?
Juliano Floss, consagrado líder no domingo (5), mandou Jordana para a berlinda. Na votação da casa, houve um empate entre Marciele e Samira.
O dançarino escolheu Marciele, mas a gaúcha não conseguiu se safar e foi puxada por Jordana no contragolpe, fechando a formação do paredão da noite.
Como votar no BBB 26
Há duas maneiras de votar: um voto liberado por CPF e a modalidade torcida, em que o usuário pode votar quantas vezes quiser.
Nesta edição, os pesos dos votos mudaram: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.
Voto Único
Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto Único
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
- Caso apareça a mensagem “Estamos validando seus dados”, aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Voto da Torcida
Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto da Torcida
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.
