Enquete GZH aponta campeão com ampla vantagem na final do "BBB 26"; veja parcial

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena aguardam a decisão do público sobre o campeão do Big Brother Brasil 26. O mais votado levará o prêmio milionário de R$ 5,4 milhões, o maior da história da reality na noite desta terça-feira (21), no programa previsto para começar às 22h25min.
Ela funciona como um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.
Quem será o campeão do BBB 26?
Por volta das 19h desta terça-feira, Ana Paula Renault liderava a enquete GZH com mais de 60% dos votos para vencer o reality show.
Enquete GZH
- Ana Paula Renault: 61,6%
- Juliano Floss: 12%
- Milena: 26,4%
Quem são os finalistas do BBB 26
Quem é Ana Paula Renault
Ana Paula Renault, 44 anos, integrou o grupo dos veteranos do BBB 26. Natural de Belo Horizonte, a jornalista fez parte da 16ª edição do programa, quando ficou conhecida pelo bordão: "Olha ela!", ao voltar imune de um paredão falso.
Nesta edição, foi seis vezes ao paredão. Venceu duas provas do líder, garantiu uma imunidade e foi três vezes para o monstro.
Quem é Juliano Floss
Juliano Floss, 21 anos, fez parte do grupo dos camarotes do BBB 26. Natural de Pinhalzinho, em Santa Catarina, é dançarino e influenciador digital. Entrou no programa somando mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.
No programa, foi quatro vezes ao paredão. Venceu duas provas do líder e foi uma vez para o monstro.
Quem é Milena
Milena, 26 anos, foi escolhida para entrar no BBB 26 na casa de vidro de São Caetano do Sul, em São Paulo, com 59,30% dos votos.
Natural de Itambacuri (MG), ela estava morando em Teófilo Otoni, no mesmo Estado. Atualmente, atuava como recreadora infantil e estuda Terapia Ocupacional.
No programa, foi quatro vezes ao paredão, garantiu duas imunidades e foi duas vezes para o monstro.
Como votar no BBB 26
Há duas maneiras de votar: um voto liberado por CPF e a modalidade torcida, em que o usuário pode votar quantas vezes quiser.
Nesta edição, os pesos dos votos mudaram: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.
Voto Único
Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto Único
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
- Caso apareça a mensagem “Estamos validando seus dados”, aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Voto da Torcida
Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto da Torcida
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.
A final do BBB 26 vai ao ar a partir das 22h25min de terça-feira (21), na RBS TV, logo após a novela Três Graças. Veja aqui como votar nas dinâmicas da final do BBB 26.
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