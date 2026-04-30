Enquete Casa do Patrão: vote em quem você quer eliminar do reality show

Jovan, Marina e Marcelo Skova estão na primeira berlinda, chamada Tá na Reta, na Casa do Patrão. O reality show que estreou na segunda-feira (27) e o menos votado deixará o programa na noite desta quinta-feira (30).
O patrão da semana, Luís Fellipe, indicou Marina para a berlinda. Thiago, que venceu a prova do voto, indicou Jovan. Skova oi um dos quatro nomes escolhidos pela casa.
Zero Hora realiza uma enquete não oficial para indicar o clima da disputa entre os participantes.
Ela funciona como um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Record.
Buscas no Google Trends
A enquete da Casa do Patrão movimentou as buscas no Google na manhã desta quinta-feira. Foram mais de mil buscas, resultando em 100% no interesse dos usuários.
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