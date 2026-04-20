Enquete "BBB 26": vote em quem você quer que seja o campeão do reality show

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena são os finalistas do BBB 26. Eles disputam o prêmio milionário de R$ 5,44 milhões. O reality show termina nesta terça-feira (21).
Zero Hora realiza uma enquete não oficial para indicar o clima da disputa entre os participantes.
Ela funciona como um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.
A final do BBB 26 vai ao ar a partir das 22h25min desta terça, na RBS TV, logo após a novela Três Graças.
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Conheça os finalistas do BBB 26
Quem é Ana Paula Renault
Ana Paula Renault, 44 anos, integrou o grupo dos veteranos do BBB 26. Natural de Belo Horizonte, a jornalista fez parte da 16ª edição do programa, quando ficou conhecida pelo bordão: "Olha ela!", ao voltar imune de um paredão falso.
Nesta edição, foi seis vezes ao paredão. Venceu duas provas do líder, garantiu uma imunidade e foi três vezes para o monstro.
Quem é Juliano Floss
Juliano Floss, 21 anos, fez parte do grupo dos camarotes do BBB 26. Natural de Pinhalzinho, em Santa Catarina, é dançarino e influenciador digital. Entrou no programa somando mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.
No programa, foi quatro vezes ao paredão. Venceu duas provas do líder e foi uma vez para o monstro.
Quem é Milena
Milena, 26 anos, foi escolhida para entrar no BBB 26 na casa de vidro de São Caetano do Sul, em São Paulo, com 59,30% dos votos.
Natural de Itambacuri (MG), ela estava morando em Teófilo Otoni, no mesmo Estado. Atualmente, atuava como recreadora infantil e estuda Terapia Ocupacional.
No programa, foi quatro vezes ao paredão, garantiu duas imunidades e foi duas vezes para o monstro.
Como foi a formação do top3?
Leandro Boneco foi o último eliminado do programa, na noite de domingo (19). Ele disputou o último paredão da temporada com Ana Paula Renault e Milena, após Juliano Floss vencer a última prova e se consagrar como o primeiro finalista desta temporada.
A final do BBB 26 vai ao ar a partir das 22h25min de terça-feira (21), na RBS TV, logo após a novela Três Graças. Veja aqui como votar nas dinâmicas da final do BBB 26.
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