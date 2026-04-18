Enquete "BBB 26": vote em quem você quer eliminar no último paredão

O último paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite desta sexta-feira (17). Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Milena estão na berlinda e disputam a permanência do reality.
Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil no domingo (19).
Como foi a formação do paredão?
A berlinda começou a ser formada na quinta-feira (16) após Ana Paula obter o pior tempo na primeira fase da prova do finalista. A segunda fase da prova aconteceu nesta sexta-feira (17).
Com a vitória de Juliano Floss na prova, Leandro Boneco e Milena foram direto para o paredão.
A final do BBB 26 vai ao ar a partir das 22h25min de terça-feira (21), na RBS TV, logo após a novela Três Graças. Veja aqui como votar nas dinâmicas da final do BBB 26.