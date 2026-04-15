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Enquete "BBB 26": vote em quem você quer eliminar no 17º paredão

Ana Paula, Jordana e Juliano estão no paredão

Zero Hora

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TV Globo/Divulgação
Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (16).

O 17° paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite desta terça-feira (14). Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss estão na berlinda e disputam a permanência do reality.

Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (16).

Como foi a formação do paredão?

A dinâmica da formação do paredão da semana consistiu na indicação da liderança e na votação do confessionário.

O líder Leandro Boneco indicou Jordana. Os demais participantes votaram no Confessionário. Ana Paula foi a mais votada da casa com dois votos. Já Juliano foi indicado por Jordana no contra-golpe.

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