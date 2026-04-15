Enquete "BBB 26": vote em quem você quer eliminar no 17º paredão

Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (16).TV Globo/Divulgação
Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (16).
Como foi a formação do paredão?
A dinâmica da formação do paredão da semana consistiu na indicação da liderança e na votação do confessionário.
O líder Leandro Boneco indicou Jordana. Os demais participantes votaram no Confessionário. Ana Paula foi a mais votada da casa com dois votos. Já Juliano foi indicado por Jordana no contra-golpe.
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