Enquete "BBB 26": vote em quem você quer eliminar no 14º paredão

Um dos participantes deixa o programa nesta terça-feira (7).TV Globo/Divulgação
Como foi a formação do paredão?
Após a votação da casa para a escolha de um dos emparedados, ocorreu um empate entre as sisters Marciele e Samira que foram as mais votadas pela casa. O líder Juliano Floss decidiu salvar a gaúcha e indicar Marciele.
Jordana foi emparedada pelo líder e teve direito a mandar alguém direto para a berlinda no contragolpe, decidiu então indicar a gaúcha Samira.
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