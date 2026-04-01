Eliminada com 94,17% dos votos, Solange Couto pede desculpas ao público no Bate-Papo BBB

Eliminada no 12º paredão do Big Brother Brasil 26, a atriz Solange Couto participou, na madrugada desta quarta-feira (1º), do programa ao vivo Bate-Papo BBB, onde comentou sua trajetória na casa e pediu desculpas ao público pelas atitudes que teve durante o confinamento.
Durante a conversa com os apresentadores Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, a atriz assistiu a trechos de falas consideradas polêmicas e afirmou que não se reconheceu em alguns comportamentos exibidos no reality. Em tom emocionado, ela declarou que queria se retratar:
— Peço muitas desculpas ao público brasileiro. Me perdoem. Eu não sou essa pessoa que pareceu que eu sou — enfatizou a atriz.
Solange também citou a própria família ao tentar explicar sua postura no programa, dizendo que as pessoas próximas sabem como ela é fora das câmeras. Segundo a atriz, suas falas refletiram um lado que ela pretende rever após a experiência no reality.
Solange visualizou o Ranking de Eliminações e percebeu que está em primeiro lugar como a mais rejeitada da edição: — Gente, que medo — disse a participante. (veja abaixo)
Ao final da entrevista, Ceci Ribeiro elogiou a disposição da convidada em rever os vídeos e enfrentar críticas publicamente, destacando a “coragem e peito aberto” para lidar com a repercussão de sua participação.
Solange Couto deixou o programa com 94,17% da média de votos, em disputa contra Jordana e Marciele, que receberam 3,54% e 2,29%, respectivamente. A atriz havia sido indicada ao paredão pela líder da semana, Ana Paula Renault.
