Dupla-Sena de Páscoa pode pagar R$ 40 milhões e prêmio não acumula; veja como apostar 

A Dupla de Páscoa, edição especial da Dupla-Sena, será sorteada no próximo sábado (4) e pode pagar R$ 40 milhões para o vencedor. A Dupla oferece ao apostador duas chances de ganhar, pois ele concorre a dois concursos com apenas um bilhete.
Essa é a 10ª edição do sorteio, que acontece anualmente. O prêmio não acumula, então, se ninguém acertar as seis dezenas na primeira vez, o valor principal será redistribuído para a quina — segunda faixa de premiação — e daí em diante.
Até quando pode apostar
Tanto as apostas simples quanto os bolões podem ser realizados até as 19h deste sábado (4). O sorteio ocorre no mesmo sábado, às 21h.
Como apostar na Dupla de Páscoa
Para apostar na Dupla-Sena, o cidadão deve:
- Acessar o site Loterias Online da Caixa Econômica Federal
- Selecionar a Dupla de Páscoa e escolher se comprará o bolão ou aposta única
- Em caso de aposta única, selecione no volante de seis a 15 números entre os 50 disponíveis.
- Em caso de bolão, selecione o bolão desejado
- Clique em "Ir para pagamento"
- Faça seu login com CPF e senha
- Finalize a operação
As apostas também podem ser feitas pelo aplicativo da Caixa. Para isso, basta abrir o aplicativo, logar com CPF e senha e buscar pela aba da Dupla de Páscoa.
Aposta simples ou Bolão
O preço de uma aposta simples, com seis números, é R$ 3,00. Já o custo mínimo dos bolões é R$ 10,00. Cada cota não pode ser menor do que R$ 3,00 e é possível apostar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.
São permitidas até 10 apostas por bolão. Caso haja um bolão com mais de uma aposta, todas deverão possuir a mesma quantidade de números de prognósticos, ou seja, a mesma quantidade de dezenas jogadas.
Também é possível participar do Bolão da Dupla Sena ao comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. O apostador poderá pagar uma tarifa de serviço de 35% do valor da cota caso opte por essa opção.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular