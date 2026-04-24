Dos memes ao strogonoff: como a tradução automática no X aproximou brasileiros e russos

Uma usuária russa do X, o antigo Twitter, leu um post sobre o strogonoff brasileiro, foi para a cozinha e tentou reproduzir o prato. Não sabia qual era a batata certa, então cortou em palitos finos e levou ao forno. Adicionou frango e cogumelos. O resultado: a família adorou. Ela publicou tudo e os brasileiros foram ao delírio.
A cena ilustra um fenômeno que tomou conta das redes sociais nas últimas semanas. Desde que o X passou a traduzir automaticamente as postagens, a barreira que o alfabeto cirílico impunha entre brasileiros e russos caiu.
Posts que antes ficavam restritos a cada comunidade agora circulam para os dois lados, e o que se viu foi uma onda de identificação.
O prato que virou símbolo dessa reaproximação foi o strogonoff, ou melhor, as duas versões dele.
O original russo, chamado Bef Stroganov, é um prato nobre: carne bovina em tiras, creme azedo (o smetana), mostarda e cebola, servido com batatas cozidas ou purê, sem ketchup.
O brasileiro é outra coisa: creme de leite, ketchup, mostarda, arroz e batata palha. Quando os russos descobriram a versão tupiniquim, a reação oscilou entre o espanto e a curiosidade, e muitos foram para a cozinha testar.
Nos posts que circularam pelo X, brasileiros reagiram com humor ao ver russos experimentando o prato, e russos responderam com receitas, fotos e aprovação.
A interação entre as nações ganhou força porque, pela primeira vez, os dois lados conseguiam ler o que o outro escrevia sem precisar copiar o texto e jogar em um tradutor externo.
Para Jacinto Anatólio Zabolotsky, cônsul honorário da Rússia no Rio Grande do Sul, advogado e escritor, a surpresa é relativa.
— Temos muita proximidade com a cultura russa por vários motivos culturais, religiosos e históricos. Isso já vem de muito tempo, só agora veio à tona de forma mais visível (nas redes sociais) — comenta.
O mesmo humor, a mesma hospitalidade, a mesma disposição para o exagero afetivo. Foi esse espelho inesperado que os brasileiros encontraram ao começar a ler o que os russos escreviam, e vice-versa.
— Os russos são hospitaleiros, alegres, gentis. Existe muita proximidade nesse sentido — emenda o cônsul.
Raízes antigas
A amizade que explodiu nas redes tem raízes muito mais antigas do que qualquer algoritmo. O Brasil e a Rússia estabeleceram relações diplomáticas formais em 3 de outubro de 1828, quando a Rússia foi um dos primeiros países a reconhecer a independência brasileira.
Ao longo do século 19, houve intercâmbio científico com a expedição do barão Langsdorff e as visitas dos exploradores Faddeii Bellingshausen e Mikhail Lazarev. Em 1876, o imperador Dom Pedro II visitou pessoalmente a Rússia.
No século 20, as relações passaram por altos e baixos durante o período soviético. Em 1991, com a dissolução da União Soviética (URSS), o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a Federação Russa como sucessora legal da URSS.
Em 2002, os dois países formalizaram uma parceria estratégica, aproximação que coincidiu com a ascensão do presidente russo Vladimir Putin.
Berço estadual da cultura russa
No Rio Grande do Sul, essa história tem um endereço muito específico. Campina das Missões, no noroeste gaúcho, a 520 quilômetros de Porto Alegre, carrega o título oficial de "Berço Estadual da Cultura Russa", conferido pelo governo do Estado em lei sancionada em julho de 2021.
A cidade foi fundada por imigrantes russos e alemães a partir de 1909. Entre aquele ano e 1912, chegaram ao solo gaúcho 19.525 imigrantes vindos da Sibéria, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 1912, os recém-chegados construíram o primeiro templo ortodoxo do Brasil, em homenagem ao apóstolo São João Evangelista.
O nome da cidade carrega as duas histórias. "Campina" vem do russo palianka, termo que designava o campo aberto com vegetação rasteira onde foram erguidas as primeiras casas.
"Das Missões" foi acrescido porque o território pertencia inicialmente à Colônia Guarani, 5º distrito de Santo Ângelo, capital das Missões Jesuíticas.
Hoje, cerca de 25% da população de Campina das Missões descende desses imigrantes. A herança se mantém viva na Igreja Ortodoxa da Linha Paca Sul, cuja estrutura atual data de 1950, nos ícones sagrados e na liturgia ainda celebrada em russo.
O Grupo Folclórico Troyka, fundado em 1992, tem 33 integrantes e, ao longo de 34 anos de atividade, já contou com a participação de mais de 10% da população campinense.
Na gastronomia local, o destaque não é o strogonoff, mas o vareniki, um pastel recheado, doce ou salgado, celebrado em concursos na cidade. Zabolotsky aponta que a identificação vai além da mesa.
— As danças são similares às danças gaúchas. A religiosidade, a gastronomia, o canto e a dança são semelhantes aos do brasileiro. Temos um cabedal de conhecimento, de trajetória e de cultura — observa o cônsul honorário.
A aproximação com a Rússia também se reflete em laços institucionais. Irkutsk, capital da Sibéria com 602 mil habitantes e situada próxima ao Lago Baikal, aceitou tornar-se cidade-irmã de Campina das Missões em 2022.
O município russo de Voznesensky, próximo a Moscou e reconhecido como capital do artesanato, também solicitou irmanamento, já aceito pela cidade gaúcha e em fase de desenvolvimento.
Fim da barreira linguística nas redes
A aproximação entre brasileiros e russos é um exemplo visível de uma transformação mais ampla no ecossistema digital. A incorporação de tradução automática nativa em plataformas como o X reduz o custo de interação entre idiomas e reconfigura a circulação de conteúdo em escala global.
O impacto não se limita ao alfabeto cirílico. Sistemas de escrita historicamente distantes, como os do chinês, japonês, coreano e árabe, deixam de funcionar como barreiras estruturais.
Na prática, isso amplia a circulação cultural nas redes. Conteúdos passam a atravessar fronteiras linguísticas com mais fluidez, mantendo contexto, humor e referências locais em tempo real. O resultado é a intensificação de trocas culturais.
O strogonoff com batata palha pode ter pouco a ver com o Bef Stroganov original. Ainda assim, é esse tipo de adaptação, agora visível para públicos de diferentes idiomas, que ajuda a explicar a aproximação entre os dois países, 197 anos depois de firmarem os primeiros laços diplomáticos.