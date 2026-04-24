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Dos memes ao strogonoff: como a tradução automática no X aproximou brasileiros e russos

Recurso da plataforma elimina a necessidade de tradutores externos e amplia interações diretas entre usuários de diferentes idiomas

Leonardo Martins

Leonardo Martins

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Reprodução/adobe.stock.com
No X, a barreira que o alfabeto cirílico impunha entre brasileiros e russos caiu.

Uma usuária russa do X, o antigo Twitter, leu um post sobre o strogonoff brasileiro, foi para a cozinha e tentou reproduzir o prato. Não sabia qual era a batata certa, então cortou em palitos finos e levou ao forno. Adicionou frango e cogumelos. O resultado: a família adorou. Ela publicou tudo e os brasileiros foram ao delírio.

A cena ilustra um fenômeno que tomou conta das redes sociais nas últimas semanas. Desde que o X passou a traduzir automaticamente as postagens, a barreira que o alfabeto cirílico impunha entre brasileiros e russos caiu.

Posts que antes ficavam restritos a cada comunidade agora circulam para os dois lados, e o que se viu foi uma onda de identificação.

O prato que virou símbolo dessa reaproximação foi o strogonoff, ou melhor, as duas versões dele.

O original russo, chamado Bef Stroganov, é um prato nobre: carne bovina em tiras, creme azedo (o smetana), mostarda e cebola, servido com batatas cozidas ou purê, sem ketchup.

O brasileiro é outra coisa: creme de leite, ketchup, mostarda, arroz e batata palha. Quando os russos descobriram a versão tupiniquim, a reação oscilou entre o espanto e a curiosidade, e muitos foram para a cozinha testar.

Nos posts que circularam pelo X, brasileiros reagiram com humor ao ver russos experimentando o prato, e russos responderam com receitas, fotos e aprovação.

A interação entre as nações ganhou força porque, pela primeira vez, os dois lados conseguiam ler o que o outro escrevia sem precisar copiar o texto e jogar em um tradutor externo.

Para Jacinto Anatólio Zabolotsky, cônsul honorário da Rússia no Rio Grande do Sul, advogado e escritor, a surpresa é relativa.

Temos muita proximidade com a cultura russa por vários motivos culturais, religiosos e históricos. Isso já vem de muito tempo, só agora veio à tona de forma mais visível (nas redes sociais) — comenta.

O mesmo humor, a mesma hospitalidade, a mesma disposição para o exagero afetivo. Foi esse espelho inesperado que os brasileiros encontraram ao começar a ler o que os russos escreviam, e vice-versa.

— Os russos são hospitaleiros, alegres, gentis. Existe muita proximidade nesse sentido — emenda o cônsul.

Raízes antigas

Reprodução/Facebook
Ilustração do monarca brasileiro Dom Pedro II durante visita à Rússia.

A amizade que explodiu nas redes tem raízes muito mais antigas do que qualquer algoritmo. O Brasil e a Rússia estabeleceram relações diplomáticas formais em 3 de outubro de 1828, quando a Rússia foi um dos primeiros países a reconhecer a independência brasileira.

Ao longo do século 19, houve intercâmbio científico com a expedição do barão Langsdorff e as visitas dos exploradores Faddeii Bellingshausen e Mikhail Lazarev. Em 1876, o imperador Dom Pedro II visitou pessoalmente a Rússia.

No século 20, as relações passaram por altos e baixos durante o período soviético. Em 1991, com a dissolução da União Soviética (URSS), o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a Federação Russa como sucessora legal da URSS.

Em 2002, os dois países formalizaram uma parceria estratégica, aproximação que coincidiu com a ascensão do presidente russo Vladimir Putin.

Desde então, Brasil e Rússia consolidaram parcerias no BRICS (bloco de países de economias emergentes), no G20 (grupo que reúne as maiores economias do mundo) e em áreas estratégicas como tecnologia, espaço e defesa. Em 2028, as relações diplomáticas entre os dois países completarão 200 anos.

Berço estadual da cultura russa

Tadeu Vilani/Agencia RBS
Grupo de folclore russo Troyka, de Campina das Missões, tem 34 anos de história.

No Rio Grande do Sul, essa história tem um endereço muito específico. Campina das Missões, no noroeste gaúcho, a 520 quilômetros de Porto Alegre, carrega o título oficial de "Berço Estadual da Cultura Russa", conferido pelo governo do Estado em lei sancionada em julho de 2021.

A cidade foi fundada por imigrantes russos e alemães a partir de 1909. Entre aquele ano e 1912, chegaram ao solo gaúcho 19.525 imigrantes vindos da Sibéria, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 1912, os recém-chegados construíram o primeiro templo ortodoxo do Brasil, em homenagem ao apóstolo São João Evangelista.

O nome da cidade carrega as duas histórias. "Campina" vem do russo palianka, termo que designava o campo aberto com vegetação rasteira onde foram erguidas as primeiras casas.

"Das Missões" foi acrescido porque o território pertencia inicialmente à Colônia Guarani, 5º distrito de Santo Ângelo, capital das Missões Jesuíticas.

Hoje, cerca de 25% da população de Campina das Missões descende desses imigrantes. A herança se mantém viva na Igreja Ortodoxa da Linha Paca Sul, cuja estrutura atual data de 1950, nos ícones sagrados e na liturgia ainda celebrada em russo.

O Grupo Folclórico Troyka, fundado em 1992, tem 33 integrantes e, ao longo de 34 anos de atividade, já contou com a participação de mais de 10% da população campinense.

Na gastronomia local, o destaque não é o strogonoff, mas o vareniki, um pastel recheado, doce ou salgado, celebrado em concursos na cidade. Zabolotsky aponta que a identificação vai além da mesa.

— As danças são similares às danças gaúchas. A religiosidade, a gastronomia, o canto e a dança são semelhantes aos do brasileiro. Temos um cabedal de conhecimento, de trajetória e de cultura — observa o cônsul honorário.

A aproximação com a Rússia também se reflete em laços institucionais. Irkutsk, capital da Sibéria com 602 mil habitantes e situada próxima ao Lago Baikal, aceitou tornar-se cidade-irmã de Campina das Missões em 2022.

O município russo de Voznesensky, próximo a Moscou e reconhecido como capital do artesanato, também solicitou irmanamento, já aceito pela cidade gaúcha e em fase de desenvolvimento.

Fim da barreira linguística nas redes

A aproximação entre brasileiros e russos é um exemplo visível de uma transformação mais ampla no ecossistema digital. A incorporação de tradução automática nativa em plataformas como o X reduz o custo de interação entre idiomas e reconfigura a circulação de conteúdo em escala global.

O impacto não se limita ao alfabeto cirílico. Sistemas de escrita historicamente distantes, como os do chinês, japonês, coreano e árabe, deixam de funcionar como barreiras estruturais.

Na prática, isso amplia a circulação cultural nas redes. Conteúdos passam a atravessar fronteiras linguísticas com mais fluidez, mantendo contexto, humor e referências locais em tempo real. O resultado é a intensificação de trocas culturais

O strogonoff com batata palha pode ter pouco a ver com o Bef Stroganov original. Ainda assim, é esse tipo de adaptação, agora visível para públicos de diferentes idiomas, que ajuda a explicar a aproximação entre os dois países, 197 anos depois de firmarem os primeiros laços diplomáticos.

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