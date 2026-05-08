Com uso da IA, músicas criadas a partir de mensagens de texto viralizam nas redes sociais

— Marchinhas de carnaval utilizavam uma base de samba, misturada com um ritmo de uma marcha popular, para comentar notícias do dia a dia, contextos sociais do momento em que foram feitas e assim por diante. Na falta de redes sociais, as notícias de jornal e da cidade na boca do povo serviam como aquilo que pautava as canções — explica Tietzmann.