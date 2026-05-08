Com uso da IA, músicas criadas a partir de mensagens de texto viralizam nas redes sociais

"Garota, eu estou na cama desse cara". É assim que começa uma das músicas mais famosas do momento, Deja. Mas tem um detalhe: a faixa não tem compositor ou instrumentista. É apenas a inteligência artificial (IA) que canta as mensagens de texto trocadas entre Deja e sua amiga, narrando uma situação.
A primeira parte da música viralizou, somando mais de 22 milhões de visualizações no TikTok. Assim como Deja, existem centenas produções que surgiram a partir de mensagens de texto cantadas pela IA. O fenômeno inaugurou uma nova tendência nas redes sociais.
Uma nova forma de música
As músicas de inteligência artificial baseadas em mensagens de texto se popularizaram em diversos países, como Brasil, Portugal e Estados Unidos. O formato viralizou principalmente no Instagram e TikTok, com obras de diversos gêneros musicais, como pop, gospel, samba, sertanejo e rap.
As mensagens de texto são a base das canções. O conteúdo dessas trocas diárias, que muitas vezes narram situações comuns — como um grupo de amigos conversando sobre trabalho ou uma filha interagindo com o pai —, é transformado em letras de músicas, com melodia, harmonia e refrão.
De acordo com Roberto Tietzmann, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e pesquisador de cultura audiovisual digital, esse formato pode parecer completamente novo, mas remete a uma configuração que já é "tradição" no Brasil: as marchinhas de carnaval.
Das ruas ao celular
A relação entre as músicas de IA baseadas em mensagens de texto e as marchinhas de carnaval está em sua natureza mais básica: ambas surgem por expressões do povo, que produz, consome e comenta fatos do cotidiano.
— Marchinhas de carnaval utilizavam uma base de samba, misturada com um ritmo de uma marcha popular, para comentar notícias do dia a dia, contextos sociais do momento em que foram feitas e assim por diante. Na falta de redes sociais, as notícias de jornal e da cidade na boca do povo serviam como aquilo que pautava as canções — explica Tietzmann.
Hoje, esse fenômeno apenas migrou das ruas para o celular dos indivíduos e se adaptou aos algoritmos das redes sociais e a novas tecnologias — como a IA. Nessa lógica, o interesse do público pelo formato já é esperado, de acordo com o pesquisador:
— Me parece natural que, ao ver uma parte do seu cotidiano refletida em uma canção, isso traga algum interesse.
Como as mensagens são transformadas em música?
O processo de transformar as mensagens de texto em música é simples. As conversas são inseridas em chatbots de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, ou em plataformas específicas como o Suno, Songria ou Mureko.
Com as mensagens enviadas, o usuário determina elementos como o estilo musical e tipo de voz na música. Em segundos, a IA gera uma versão completa da faixa.
— O fato de os geradores de música terem aprendido estruturas de letra, melodia e harmonia os faz bastante capazes de auxiliarem pessoas que não têm habilidade ou formação de composição a gerarem uma canção com pouco esforço — pondera Tietzmann.
Sinal de alerta
Trends como essa, contudo, "acendem um sinal de alerta", conforme explica Nicholas Mendes, produtor cultural e musical do outrahorarec.
Segundo ele, a facilidade da criação de músicas por meio da IA atinge todos que "trabalham com produção fonográfica", principalmente o mercado de músicas publicitárias curtas, como os jingles, comumente utilizados em campanhas eleitorais:
— O mercado de jingles já está sendo afetado de uma forma bem agressiva.
Para o produtor, em um ano eleitoral, era comum que os jingles começassem a ser produzidos em janeiro. Porém, em maio de 2026, ano de eleições, não ocorre a mesma movimentação no mercado — já que as músicas estão sendo feitas pela IA em vez dos produtores.
Essa situação pode servir como termômetro de uma mudança mais profunda. O uso da IA para a composição de músicas, sejam elas baseadas puramente em mensagens de texto ou não, sinaliza que a indústria fonográfica está mudando, conforme Nicholas.
Nesse cenário de transição, surgem produções que desafiam as fórmulas convencionais — assim como as marchinhas de carnaval fizeram um dia e músicas como Deja fazem hoje. São obras que definem novos padrões para uma indústria que vive à procura de seu próximo hit.
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*Com supervisão da editora Estfany Soares