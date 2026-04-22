O Dia de São Jorge é celebrado nesta quinta-feira (23) em diversos países. Conhecido por sua coragem e proteção contra as adversidades, o santo é um dos mais populares do Brasil e é considerado padroeiro dos cavaleiros, escoteiros, esgrimistas, arqueiros e soldados.
Conforme a lenda, o soldado Jorge de Lida teria sido morto pelo imperador Diocleciano após declarar que os romanos deveriam se converter ao cristianismo. Outra história conta que Jorge teria sido um cavaleiro enviado por Cristo para derrotar um dragão que ameaçava uma cidade.
A seguir, confira algumas orações dedicadas ao mártir:
Orações para São Jorge
Confira orações para homenagear o santo e pedir pela sua proteção:
1. Oração a São Jorge
São Jorge, queremos recordar-te como recordamos a antiga tradição. Tu abandonaste os êxitos militares e distribuíste teus bens entre os pobres. Tu abandonaste os deuses poderosos do Império Romano para seguir o Messias crucificado. Tu abandonaste a segurança de tua linhagem para unir a comunidade dos cristãos. Tu destes a vida pelo amor a Jesus e ao Evangelho.
São Jorge, mártir e companheiro fiel de Jesus. Gostamos de recordar de ti a luz da primavera e da Páscoa; gostamos de recordar o seu poder no combate contra a dor e a escravidão. São Jorge, ajuda aos enamorados do Evangelho e ajuda-nos a viver essa fé que tu tão intensamente viveste e sentiste, e nos ajude a fazer o possível para que todo o mundo possa sentir a felicidade da primavera.
2. Oração ao santo para conseguir emprego
São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor; abre os meus caminhos, ajuda-me a conseguir um bom emprego; faz com que eu seja benquisto por todos; superiores, colegas e subordinados; que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço; vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitirmos paz, amor e harmonia a todos os que nos cercam. Amém.
3. Oração a São Jorge para ter proteção
Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem; tendo mãos, não me peguem; tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar; cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.
Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua santa e divina graça; Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu Defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.
Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós.
4. Oração ao santo para livrar-se dos pecados
Ó Deus onipotente, que nos protegeis pelos méritos e as bênçãos de São Jorge, fazei que este grande mártir, com sua couraça, sua espada, e seu escudo; que representam a fé, a esperança, e a caridade; ilumine os nossos caminhos e fortaleça o nosso ânimo nas lutas da vida. Dê firmeza à nossa vontade contra as tramas do maligno, para que, vencendo na terra, como São Jorge venceu, possamos triunfar no céu convosco, e participar das eternas alegrias. Amém!
5. Oração da espada de São Jorge
Ó glorioso guerreiro São Jorge, eu te suplico confiante que serei atendido, neste momento difícil da minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com vossa espada de luta, venha cortar todo mal e principalmente (faça o pedido). Com a força do teu poder de defesa, eu me coloco na proteção do teu escudo, para combater todo mal ou influência negativa que estiver em meu caminho. Amém. São Jorge cavaleiro, guiai-me. São Jorge Guerreiro, defendei-me. São Jorge Mártir, protegei-me.
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