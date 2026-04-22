Creche pet em Novo Hamburgo oferece "noite do pijama" para cães; veja vídeo 

Uma noite do pijama para cães virou assunto na internet após um vídeo da creche Beaglelando, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, viralizar nas redes sociais.
No vídeo, os cachorros Chloe, Mel, Pipoca, Benjamin, Bibiana e Isabella aparecem usando pijamas combinando, e prontos para o evento. Eles também possuem mochilinhas e se preparam para uma noite de pijama repleta de atividades, incluindo caminhadas guiadas, "caça ao petisco" e um "momento zen" de relaxamento.
🐶Noites do pijama, aulas de "nautação" e mais
A ideia de oferecer atividades diferentes para os hóspedes da creche Beaglelando surgiu pelo desejo de unir a inovação àquilo que o "tutor quer ver", de acordo com o proprietário Leonardo Roberto de Oliveira, 36 anos.
Tudo começou com as mochilinhas personalizadas que são entregues para cada cão. Como os pets são frequentadores de uma escola, segundo Oliveira, eles levam a mochilinha. A partir dessa iniciativa, o proprietário fez os demais eventos acontecerem e teve um retorno positivo dos tutores.
Além das noites do pijama, as atividades para os pets incluem bloquinho de Carnaval, aulas de natação (ou "nautação"), fantasias de Natal e dias de SPA, com direito a banho de banheira e música clássica.
Todos os cachorros que frequentam a creche participam dos conteúdos para as redes. Existe uma "preparação" com cada pet para garantir a sua atenção durante as gravações.
— Cansamos, brincamos, proporcionamos atividades de gasto de energia e equilíbro para todos os cães. Quando chega o momento da recompensa, usamos o foco deles para gravar os vídeos, colocar fantasias e tirar o maior proveito de tudo — explica o proprietário.
🟡Como surgiu a creche Beaglelando
Hoje com 30 cães matriculados, a Beaglelando surgiu pela iniciativa do escritor e jornalista Leonardo de Oliveira, que é tutor de três beagles: Benjamim, Bibiana e Isabella, os "idealizadores" da creche, segundo ele.
Já criador de conteúdo pet dede 2016 com o canal Beaglelando, que possui mais de 30 mil inscritos no YouTube, Leonardo deixou o emprego em 2022 para se tornar empreendedor, com um hotel e creche para cães.
Segundo o proprietário, a decisão foi baseada em seu desejo de colocar em prática tudo o que ele já conhecia sobre o mundo pet e tudo o que um "pai de pet gostaria de saber ao deixar seu filho de quatro patas em um hotel."
— Minha ideia foi sempre oferecer um ambiente de brincadeiras na qual os cães vivessem como cães — diz.
Leonardo já possuía um perfil dos beagles no Instagram quando escolheu tornar a casa deles uma house, com serviços de hotel e hospedagem para cães de micro, pequeno e grande porte.
— Todo cão que quer entrar para a escolinha precisa fazer uma adaptação com os meus três beagles, afinal aqui é a casa deles — complementa.
Atualmente, há uma fila de espera para os cães que desejam fazer a adaptação e entrar na creche. Mais informações podem ser consultadas no perfil do Instagram @beaglelando.
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*Sob supervisão da jornalista Caroline Garske