Cortisol é o culpado de tudo? Entenda o que é o "hormônio do estresse" e quando ele realmente preocupa

Fadiga inexplicável, barriga que não vai embora, sono ruim, ansiedade constante. Cada vez mais, brasileiros encontram nas redes sociais uma suposta resposta para todos esses males: o cortisol.
O "hormônio do estresse" virou um fenômeno cultural — uma mistura de meme, autocrítica ao ritmo acelerado da vida moderna e, nem sempre, informação correta.
Médicos especialistas alertam que a realidade do cortisol é mais complexa e que atribuir todos esses sintomas ao hormônio pode levar a diagnósticos equivocados e tratamentos desnecessários.
A "trend do cortisol" tomou plataformas como TikTok e Instagram com uma narrativa que mistura humor e angústia: a vida moderna seria uma fábrica de estresse crônico, e o cortisol, o vilão silencioso por trás de tudo. Há algo de verdadeiro nisso, mas também muita simplificação.
O que o cortisol realmente faz
O cortisol é um hormônio esteroide produzido pelas glândulas suprarrenais, estruturas localizadas acima dos rins.
Sua função é ampla: regula o metabolismo energético, controla a resposta imunológica, mantém a pressão arterial e atua como anti-inflamatório natural.
É também o hormônio que ajuda o corpo a funcionar pela manhã, com níveis mais altos ao despertar e queda gradual ao longo do dia, seguindo um ritmo circadiano.
— O cortisol é frequentemente chamado de hormônio do estresse porque seus níveis aumentam em resposta a situações estressantes, mas ele desempenha funções essenciais na manutenção do equilíbrio metabólico — explica José Marcos Rocha Bastos, médico especialista em intervenção em dor.
A produção do hormônio segue uma cadeia de comando. O hipotálamo libera um sinal que chega à hipófise, glândula localizada no cérebro que coordena grande parte do sistema hormonal do corpo. A hipófise, por sua vez, secreta o ACTH, hormônio que estimula as suprarrenais a produzirem cortisol.
— A hipófise é a nossa glândula mãe, digamos assim, que coordena todos os outros hormônios — explica Letícia Schwerz Weinert, endocrinologista e presidente eleita da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio Grande do Sul (SBEM-RS).
Quando o corpo percebe uma ameaça física, o cortisol entra em ação: eleva os níveis de glicose no sangue para fornecer energia imediata, mobiliza reservas do fígado e dos músculos e suprime processos não essenciais.
É uma resposta de sobrevivência, eficiente quando acionada pontualmente. O problema começa quando esse alarme não se desliga.
Estresse que o hormônio não mede
Um dos principais ruídos na discussão sobre cortisol nas redes sociais está no uso amplo — e impreciso — da palavra "estresse". No cotidiano, o termo costuma descrever cansaço, sobrecarga emocional, ansiedade ou irritação. Na medicina, porém, o conceito é mais restrito.
A endocrinologista explica que o cortisol está ligado a respostas de estresse físico agudo, acionadas quando o organismo precisa reagir rapidamente para preservar funções vitais, como em casos de infecções, traumas ou outras agressões ao corpo.
Nesses contextos, a elevação do hormônio é esperada e faz parte do funcionamento normal do organismo.
Ela ressalta que essa resposta fisiológica não deve ser confundida com o estresse emocional do dia a dia.
Embora tensões psicológicas possam provocar variações no cortisol, isso não significa que o hormônio seja o causador direto de sintomas como cansaço, ansiedade ou dificuldade para dormir, nem que essas queixas indiquem, por si só, um desequilíbrio hormonal.
— O cortisol é secretado para salvar a nossa vida em situações de estresse físico, mas ele não é um causador, nem um reflexo, nem uma consequência do nosso estresse emocional. É muito comum as pessoas dizerem "estou cansada, estou estressada, tenho que dosar meu cortisol", mas isso é uma relação inadequada — afirma Letícia.
A especialista observa que essa confusão tem levado muitas pessoas a associarem sensações inespecíficas a um suposto "cortisol desregulado" e a buscarem exames sem indicação clínica.
Segundo ela, essa interpretação distorce o papel do hormônio no organismo e pode atrasar a investigação de outras causas mais prováveis para os sintomas.
Isso não significa que o cortisol seja irrelevante para a saúde. Alterações reais, tanto para mais quanto para menos, existem, mas ocorrem em contextos clínicos bem definidos, com sinais característicos, diagnósticos específicos e tratamentos estabelecidos.
Indústria por trás do alarme hormonal
A disseminação do tema nas redes sociais não é casual. Letícia aponta o interesse comercial como um dos motores do fenômeno.
— Existe um comércio, um interesse financeiro para que a população acredite que precisa repor hormônios. Existem pessoas que pagam R$ 10 mil por um chip hormonal, que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não permite e que nunca teve respaldo em estudos científicos — comenta a médica.
A endocrinologista vai além e conecta o fenômeno a um traço da sociedade atual.
— Nós estamos vivendo numa época em que todo mundo está muito cansado, estressado, dormindo mal. Metade da população tem sobrepeso ou obesidade. Tudo isso gera fadiga. E é muito mais conveniente para o próprio paciente achar que tem um problema na tireoide ou na testosterona do que perder peso, fazer atividade física, dormir mais cedo e reduzir o consumo de ultraprocessados — pondera.
O mesmo raciocínio se aplica a outros hormônios que viraram assunto frequente nas redes. A testosterona baixa, em homens, tem consequências reais e precisa ser tratada. Já o excesso eleva o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).
— Assim como o cortisol baixo é ruim e o alto também, isso vale para o hormônio da tireoide e para a testosterona. Nenhum hormônio é melhor quanto mais alto estiver — resume Letícia.
Quando o cortisol realmente fica alto
O cortisol pode, sim, subir em situações de estresse. Mas, nos casos em que ele se mantém alto por muito tempo, a causa geralmente não é a rotina corrida, mas problemas médicos específicos.
Uma das razões mais comuns é o uso prolongado de medicamentos à base de corticoide, indicados para doenças como asma, artrite e lúpus. Como esses remédios imitam a ação do cortisol, podem elevar os níveis do hormônio no organismo.
Há também situações mais raras em que o próprio corpo passa a produzir cortisol em excesso. Isso pode acontecer por causa de pequenos tumores, geralmente benignos, em glândulas que controlam a produção hormonal.
Já o estresse do dia a dia pode até aumentar o cortisol, mas, em pessoas saudáveis, esse efeito costuma ser leve e temporário.
Outras condições, como obesidade, diabetes descontrolado e alguns transtornos mentais, também podem provocar alterações, sem que haja uma doença hormonal propriamente dita.
Sinais reais no corpo
Segundo o médico José Marcos Rocha Bastos, quando o cortisol permanece alto por muito tempo, o corpo passa a apresentar sinais mais específicos e reconhecíveis, como:
- Acúmulo de gordura no abdômen, na nuca e acima das clavículas, com braços e pernas mais finos
- Pele mais fina e sensível
- Facilidade para ter hematomas
- Fraqueza muscular
- Rosto mais arredondado e avermelhado ("face em lua cheia")
- Estrias largas e arroxeadas, especialmente no abdômen
— Quando a pessoa tem essa obesidade mais concentrada no tronco, pele fina, hematomas fáceis e o rosto arredondado, a gente suspeita do excesso. São características que nós conseguimos identificar na consulta — complementa Letícia.
Além disso, pressão alta, alterações menstruais, diabetes e perda de massa óssea também são comuns nesses casos, que fazem parte de um quadro clínico específico conhecido como síndrome de Cushing.
E o cortisol baixo?
Elogiado nas redes sociais, o cortisol baixo pode ser um problema ainda mais sério. Quando o organismo não produz o hormônio em quantidade suficiente, a condição pode colocar a vida em risco.
— O cortisol muito baixo indica a falta do hormônio. Trata-se de uma doença grave, conhecida como doença de Addison, que precisa de reposição hormonal urgente — alerta Letícia.
Os sinais costumam ser mais discretos do que no excesso e podem incluir:
- Cansaço persistente
- Pressão baixa
- Queda de açúcar no sangue
- Perda de peso
- Escurecimento da pele em algumas áreas, como cicatrizes, gengivas e dobras do corpo, com aspecto de bronzeado mais intenso
Como se faz o diagnóstico
O exame de cortisol não faz parte de check-ups de rotina. Segundo Letícia, ele só deve ser solicitado quando há suspeita clínica.
— Ele não deve ser pedido para todo mundo como se fosse um hemograma. O exame precisa de contexto e indicação médica — reforça.
Para investigar a falta do hormônio, o exame de sangue é feito pela manhã, quando os níveis costumam estar mais altos.
Já para avaliar o excesso, são necessários testes mais específicos, que podem envolver coleta de saliva à noite, análise de urina ao longo do dia ou uso de medicamentos para observar a resposta do organismo.
— Para avaliar o excesso, não usamos apenas o exame de sangue comum. São testes mais específicos, geralmente feitos com acompanhamento do especialista — explica Letícia.
Como sintomas como cansaço, insônia e ansiedade são comuns a várias condições, atribuí-los diretamente ao cortisol sem avaliação médica pode levar a erros.
— A causa mais comum de fadiga hoje não é um hormônio desregulado. É o estilo de vida ou alguma doença crônica — reforça a médica. — Isso não significa que a pessoa não deva investigar. Significa que não deve partir do pressuposto de que o problema está nos hormônios — acrescenta.
Tratamento
- Se há falta de cortisol: o tratamento é feito com reposição hormonal, substituindo o que o corpo não está produzindo
- Se há excesso por tumor: a principal opção é a cirurgia para remover a causa
- Se há excesso por uso de medicamentos: a retirada do corticoide é feita de forma gradual, sempre com acompanhamento médico
— Se o paciente precisa parar o corticoide, o médico ajusta outros tratamentos e reduz a dose aos poucos, com segurança — completa Letícia.
O que ajuda a regular o cortisol
- Manter uma rotina de sono regular, com boas noites de descanso
- Praticar atividade física moderada, como caminhada, natação ou yoga
- Evitar treinos muito intensos em excesso, que podem elevar o cortisol temporariamente
- Adotar técnicas de respiração, meditação ou acompanhamento psicológico
- Manter uma alimentação equilibrada, com menos açúcar e ultraprocessados