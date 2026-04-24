Cortisol é o culpado de tudo? Entenda o que é o "hormônio do estresse" e quando ele realmente preocupa

— Nós estamos vivendo numa época em que todo mundo está muito cansado, estressado, dormindo mal. Metade da população tem sobrepeso ou obesidade. Tudo isso gera fadiga. E é muito mais conveniente para o próprio paciente achar que tem um problema na tireoide ou na testosterona do que perder peso, fazer atividade física, dormir mais cedo e reduzir o consumo de ultraprocessados — pondera.