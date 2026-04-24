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Cortisol é o culpado de tudo? Entenda o que é o "hormônio do estresse" e quando ele realmente preocupa

Popular nas plataformas digitais, o tema virou explicação para sintomas comuns; médicos esclarecem o que faz sentido e o que é mito

Leonardo Martins

Leonardo Martins

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"Hormônio do estresse" virou um fenômeno cultural, mas nem sempre vem acompanhado da informação correta.

Fadiga inexplicável, barriga que não vai embora, sono ruim, ansiedade constante. Cada vez mais, brasileiros encontram nas redes sociais uma suposta resposta para todos esses males: o cortisol.

O "hormônio do estresse" virou um fenômeno cultural — uma mistura de meme, autocrítica ao ritmo acelerado da vida moderna e, nem sempre, informação correta.

Médicos especialistas alertam que a realidade do cortisol é mais complexa e que atribuir todos esses sintomas ao hormônio pode levar a diagnósticos equivocados e tratamentos desnecessários.

A "trend do cortisol" tomou plataformas como TikTok e Instagram com uma narrativa que mistura humor e angústia: a vida moderna seria uma fábrica de estresse crônico, e o cortisol, o vilão silencioso por trás de tudo. Há algo de verdadeiro nisso, mas também muita simplificação.

O que o cortisol realmente faz

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Quando o corpo percebe uma ameaça física, o cortisol entra em ação.

O cortisol é um hormônio esteroide produzido pelas glândulas suprarrenais, estruturas localizadas acima dos rins.

Sua função é ampla: regula o metabolismo energético, controla a resposta imunológica, mantém a pressão arterial e atua como anti-inflamatório natural.

É também o hormônio que ajuda o corpo a funcionar pela manhã, com níveis mais altos ao despertar e queda gradual ao longo do dia, seguindo um ritmo circadiano.

— O cortisol é frequentemente chamado de hormônio do estresse porque seus níveis aumentam em resposta a situações estressantes, mas ele desempenha funções essenciais na manutenção do equilíbrio metabólico — explica José Marcos Rocha Bastos, médico especialista em intervenção em dor.

A produção do hormônio segue uma cadeia de comando. O hipotálamo libera um sinal que chega à hipófise, glândula localizada no cérebro que coordena grande parte do sistema hormonal do corpo. A hipófise, por sua vez, secreta o ACTH, hormônio que estimula as suprarrenais a produzirem cortisol.

— A hipófise é a nossa glândula mãe, digamos assim, que coordena todos os outros hormônios — explica Letícia Schwerz Weinert, endocrinologista e presidente eleita da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio Grande do Sul (SBEM-RS).

Quando o corpo percebe uma ameaça física, o cortisol entra em ação: eleva os níveis de glicose no sangue para fornecer energia imediata, mobiliza reservas do fígado e dos músculos e suprime processos não essenciais.

É uma resposta de sobrevivência, eficiente quando acionada pontualmente. O problema começa quando esse alarme não se desliga.

Estresse que o hormônio não mede

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Embora tensões psicológicas possam provocar variações no cortisol, não significa que ele seja o causador de sintomas.

Um dos principais ruídos na discussão sobre cortisol nas redes sociais está no uso amplo — e impreciso — da palavra "estresse". No cotidiano, o termo costuma descrever cansaço, sobrecarga emocional, ansiedade ou irritação. Na medicina, porém, o conceito é mais restrito.

A endocrinologista explica que o cortisol está ligado a respostas de estresse físico agudo, acionadas quando o organismo precisa reagir rapidamente para preservar funções vitais, como em casos de infecções, traumas ou outras agressões ao corpo. 

Nesses contextos, a elevação do hormônio é esperada e faz parte do funcionamento normal do organismo.

Ela ressalta que essa resposta fisiológica não deve ser confundida com o estresse emocional do dia a dia. 

Embora tensões psicológicas possam provocar variações no cortisol, isso não significa que o hormônio seja o causador direto de sintomas como cansaço, ansiedade ou dificuldade para dormir, nem que essas queixas indiquem, por si só, um desequilíbrio hormonal.

— O cortisol é secretado para salvar a nossa vida em situações de estresse físico, mas ele não é um causador, nem um reflexo, nem uma consequência do nosso estresse emocional. É muito comum as pessoas dizerem "estou cansada, estou estressada, tenho que dosar meu cortisol", mas isso é uma relação inadequada — afirma Letícia.

A especialista observa que essa confusão tem levado muitas pessoas a associarem sensações inespecíficas a um suposto "cortisol desregulado" e a buscarem exames sem indicação clínica.

Segundo ela, essa interpretação distorce o papel do hormônio no organismo e pode atrasar a investigação de outras causas mais prováveis para os sintomas.

Isso não significa que o cortisol seja irrelevante para a saúde. Alterações reais, tanto para mais quanto para menos, existem, mas ocorrem em contextos clínicos bem definidos, com sinais característicos, diagnósticos específicos e tratamentos estabelecidos.

Indústria por trás do alarme hormonal

A disseminação do tema nas redes sociais não é casual. Letícia aponta o interesse comercial como um dos motores do fenômeno.

— Existe um comércio, um interesse financeiro para que a população acredite que precisa repor hormônios. Existem pessoas que pagam R$ 10 mil por um chip hormonal, que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não permite e que nunca teve respaldo em estudos científicos — comenta a médica.

A endocrinologista vai além e conecta o fenômeno a um traço da sociedade atual.

— Nós estamos vivendo numa época em que todo mundo está muito cansado, estressado, dormindo mal. Metade da população tem sobrepeso ou obesidade. Tudo isso gera fadiga. E é muito mais conveniente para o próprio paciente achar que tem um problema na tireoide ou na testosterona do que perder peso, fazer atividade física, dormir mais cedo e reduzir o consumo de ultraprocessados — pondera.

O mesmo raciocínio se aplica a outros hormônios que viraram assunto frequente nas redes. A testosterona baixa, em homens, tem consequências reais e precisa ser tratada. Já o excesso eleva o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

— Assim como o cortisol baixo é ruim e o alto também, isso vale para o hormônio da tireoide e para a testosterona. Nenhum hormônio é melhor quanto mais alto estiver — resume Letícia.

Quando o cortisol realmente fica alto

O cortisol pode, sim, subir em situações de estresse. Mas, nos casos em que ele se mantém alto por muito tempo, a causa geralmente não é a rotina corrida, mas problemas médicos específicos.

Uma das razões mais comuns é o uso prolongado de medicamentos à base de corticoide, indicados para doenças como asma, artrite e lúpus. Como esses remédios imitam a ação do cortisol, podem elevar os níveis do hormônio no organismo.

Há também situações mais raras em que o próprio corpo passa a produzir cortisol em excesso. Isso pode acontecer por causa de pequenos tumores, geralmente benignos, em glândulas que controlam a produção hormonal.

Já o estresse do dia a dia pode até aumentar o cortisol, mas, em pessoas saudáveis, esse efeito costuma ser leve e temporário. 

Outras condições, como obesidade, diabetes descontrolado e alguns transtornos mentais, também podem provocar alterações, sem que haja uma doença hormonal propriamente dita.

Sinais reais no corpo

Segundo o médico José Marcos Rocha Bastos, quando o cortisol permanece alto por muito tempo, o corpo passa a apresentar sinais mais específicos e reconhecíveis, como:

  • Acúmulo de gordura no abdômen, na nuca e acima das clavículas, com braços e pernas mais finos
  • Pele mais fina e sensível
  • Facilidade para ter hematomas
  • Fraqueza muscular
  • Rosto mais arredondado e avermelhado ("face em lua cheia")
  • Estrias largas e arroxeadas, especialmente no abdômen

— Quando a pessoa tem essa obesidade mais concentrada no tronco, pele fina, hematomas fáceis e o rosto arredondado, a gente suspeita do excesso. São características que nós conseguimos identificar na consulta — complementa Letícia.

Além disso, pressão alta, alterações menstruais, diabetes e perda de massa óssea também são comuns nesses casos, que fazem parte de um quadro clínico específico conhecido como síndrome de Cushing.

E o cortisol baixo?

Elogiado nas redes sociais, o cortisol baixo pode ser um problema ainda mais sério. Quando o organismo não produz o hormônio em quantidade suficiente, a condição pode colocar a vida em risco.

— O cortisol muito baixo indica a falta do hormônio. Trata-se de uma doença grave, conhecida como doença de Addison, que precisa de reposição hormonal urgente — alerta Letícia.

Os sinais costumam ser mais discretos do que no excesso e podem incluir:

  • Cansaço persistente
  • Pressão baixa
  • Queda de açúcar no sangue
  • Perda de peso
  • Escurecimento da pele em algumas áreas, como cicatrizes, gengivas e dobras do corpo, com aspecto de bronzeado mais intenso

Como se faz o diagnóstico

O exame de cortisol não faz parte de check-ups de rotina. Segundo Letícia, ele só deve ser solicitado quando há suspeita clínica.

— Ele não deve ser pedido para todo mundo como se fosse um hemograma. O exame precisa de contexto e indicação médica — reforça.

Para investigar a falta do hormônio, o exame de sangue é feito pela manhã, quando os níveis costumam estar mais altos.

Já para avaliar o excesso, são necessários testes mais específicos, que podem envolver coleta de saliva à noite, análise de urina ao longo do dia ou uso de medicamentos para observar a resposta do organismo.

— Para avaliar o excesso, não usamos apenas o exame de sangue comum. São testes mais específicos, geralmente feitos com acompanhamento do especialista — explica Letícia.

Como sintomas como cansaço, insônia e ansiedade são comuns a várias condições, atribuí-los diretamente ao cortisol sem avaliação médica pode levar a erros.

— A causa mais comum de fadiga hoje não é um hormônio desregulado. É o estilo de vida ou alguma doença crônica — reforça a médica. — Isso não significa que a pessoa não deva investigar. Significa que não deve partir do pressuposto de que o problema está nos hormônios — acrescenta.

Tratamento

  • Se há falta de cortisol: o tratamento é feito com reposição hormonal, substituindo o que o corpo não está produzindo
  • Se há excesso por tumor: a principal opção é a cirurgia para remover a causa
  • Se há excesso por uso de medicamentos: a retirada do corticoide é feita de forma gradual, sempre com acompanhamento médico

— Se o paciente precisa parar o corticoide, o médico ajusta outros tratamentos e reduz a dose aos poucos, com segurança — completa Letícia.

O que ajuda a regular o cortisol

  • Manter uma rotina de sono regular, com boas noites de descanso
  • Praticar atividade física moderada, como caminhada, natação ou yoga
  • Evitar treinos muito intensos em excesso, que podem elevar o cortisol temporariamente
  • Adotar técnicas de respiração, meditação ou acompanhamento psicológico
  • Manter uma alimentação equilibrada, com menos açúcar e ultraprocessados
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