Conversas Cruzadas: por que as novelas de frutas viraram um fenômeno nas redes?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a psicóloga especialista em bem estar digital e pesquisadora da UFRGS sobre uso de telas por crianças Sofia Sebben, o professor de Ciência da Computação e pesquisador de inteligência artificial da PUCRS Otávio Parraga, o professor de Marketing da ESPM e PUCRS, e consultor de Marketing Digital João Finamor e o professor de mídias na PUCRS e especialista na relação das gerações com tecnologias Tiago Rigo, para debater por que as novelas de frutas viraram um fenômeno nas redes.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.