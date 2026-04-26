Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1205, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
05 - 08 - 10 - 17 - 19 - 27 - 29
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.486.435,86
- 6 acertos: 115 apostas ganhadoras, R$ 2.104,35
- 5 acertos: 3147 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 36702 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 114034 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6060, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 076036 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 042087 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 077247 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 033561 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 050656 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3670, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.841.193,63
- 14 acertos: 624 apostas ganhadoras, R$ 1.783,53
- 13 acertos: 18624 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 217931 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1154755 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PACO DO LUMIAR/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PORTO ALEGRE/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CRICIUMA/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 349, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
12 - 15 - 21 - 36 - 37 - 41
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 221.732,06
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 21 apostas ganhadoras, R$ 4.692,74
- 4 acertos + 2 trevos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.820,46
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 977 apostas ganhadoras, R$ 108,07
- 3 acertos + 2 trevos: 1095 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9081 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8843 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 67615 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 38.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3000, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
22 - 23 - 36 - 40 - 52 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 64.627,76
- 4 acertos: 5255 apostas ganhadoras, R$ 1.317,67
Acumulado para o próximo concurso: R$ 115.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7010, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
05 - 31 - 32 - 35 - 47
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 10.183,67
- 3 acertos: 3199 apostas ganhadoras, R$ 93,98
- 2 acertos: 70047 apostas ganhadoras, R$ 4,29
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2384, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (25):
14 - 26 - 29 - 47 - 66 - 74 - 79
Time do coração: SPORT/PE
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 53.012,93
- 5 acertos: 221 apostas ganhadoras, R$ 1.370,72
- 4 acertos: 3812 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 34515 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 11194 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 22.000.000,00