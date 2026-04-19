Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1203, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
05 - 09 - 16 - 19 - 22 - 23 - 30
Mês da sorte: Dezembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 1.928,93
- 5 acertos: 2495 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 29527 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 95046 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6058, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 083358 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
- 2º bilhete: 005591 - valor do prêmio R$ 40.000,00
- 3º bilhete: 043637 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 044109 - valor do prêmio R$ 20.000,00
- 5º bilhete: 081732 - valor do prêmio R$ 17.339,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3665, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.376.164,75
- 14 acertos: 358 apostas ganhadoras, R$ 1.151,43
- 13 acertos: 11476 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 122651 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 602240 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- BIGUACU/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 347, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
03 - 06 - 25 - 28 - 31 - 48
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 29.405,64
- 4 acertos + 2 trevos: 81 apostas ganhadoras, R$ 1.316,49
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 817 apostas ganhadoras, R$ 130,52
- 3 acertos + 2 trevos: 1432 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8291 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 11422 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 65768 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 37.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2998, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 55.256,40
- 4 acertos: 3695 apostas ganhadoras, R$ 1.183,20
Acumulado para o próximo concurso: R$ 70.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7005, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
14 - 17 - 32 - 44 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 115 apostas ganhadoras, R$ 6.464,81
- 3 acertos: 7607 apostas ganhadoras, R$ 93,07
- 2 acertos: 166933 apostas ganhadoras, R$ 4,24
Acumulado para o próximo concurso: R$ 30.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2382, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (18):
22 - 23 - 30 - 37 - 64 - 68 - 80
Time do coração: MANAUS/AM
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 70.618,01
- 5 acertos: 161 apostas ganhadoras, R$ 1.879,80
- 4 acertos: 3183 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 31671 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7107 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.000.000,00