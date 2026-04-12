Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1200, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
01 - 15 - 16 - 21 - 24 - 25 - 27
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 4.262,28
- 5 acertos: 1050 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16235 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 64864 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6056, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 067001 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 029390 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 015697 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 095444 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 032892 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3659, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.587.534,24
- 14 acertos: 316 apostas ganhadoras, R$ 1.504,83
- 13 acertos: 8479 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 115605 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 619279 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 345, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
19 - 20 - 25 - 27 - 38 - 41
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 16 apostas ganhadoras, R$ 22.939,21
- 4 acertos + 2 trevos: 44 apostas ganhadoras, R$ 1.924,97
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 881 apostas ganhadoras, R$ 137,34
- 3 acertos + 2 trevos: 1040 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9185 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8370 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 70731 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 35.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2995, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 42.308,07
- 4 acertos: 2889 apostas ganhadoras, R$ 1.303,52
Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6999, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
02 - 03 - 24 - 29 - 77
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 7.275,73
- 3 acertos: 6103 apostas ganhadoras, R$ 89,69
- 2 acertos: 143975 apostas ganhadoras, R$ 3,80
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2379, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
25 - 35 - 48 - 56 - 58 - 75 - 78
Time do coração: CUIABA/MT
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 213.412,33
- 5 acertos: 193 apostas ganhadoras, R$ 1.579,66
- 4 acertos: 3661 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 34929 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 13298 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.700.000,00