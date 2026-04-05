Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1197, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
04 - 10 - 11 - 19 - 20 - 25 - 26
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.630.757,24
- 6 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.990,96
- 5 acertos: 2053 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 23313 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 65917 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6054, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 019022 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 036911 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 054560 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 044218 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 085835 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3653, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.615.753,16
- 14 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 2.074,39
- 13 acertos: 14358 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 160632 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 869699 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SOMBRIO/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CAMPINAS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 343, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
01 - 16 - 17 - 26 - 34 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 apostas ganhadoras, R$ 117.623,93
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 31.366,38
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 11.762,39
- 4 acertos + 2 trevos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.738,28
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 629 apostas ganhadoras, R$ 160,28
- 3 acertos + 2 trevos: 966 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7868 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7281 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 60867 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2992, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
04 - 17 - 23 - 33 - 36 - 49
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 102 apostas ganhadoras, R$ 18.954,16
- 4 acertos: 5666 apostas ganhadoras, R$ 562,44
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6993, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
07 - 17 - 25 - 49 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 8.968,26
- 3 acertos: 3685 apostas ganhadoras, R$ 90,39
- 2 acertos: 86856 apostas ganhadoras, R$ 3,83
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.700.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2376, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (4):
09 - 34 - 38 - 43 - 51 - 63 - 76
Time do coração: TOCANTINOPOLIS/TO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 22.314,75
- 5 acertos: 124 apostas ganhadoras, R$ 1.799,57
- 4 acertos: 2448 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 23135 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 4594 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 17.000.000,00