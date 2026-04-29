Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1206, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
02 - 08 - 10 - 11 - 18 - 27 - 29
Mês da sorte: dezembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 2.829,51
- 5 acertos: 1.111 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 13.681 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: Dezembro
Acumulado para o próximo concurso: R$ 184.861,30
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3672, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 916.809,17
- 14 acertos: 505 apostas ganhadoras, R$ 1.206,00
- 13 acertos: 18035 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 198733 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 951885 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 591.489,78
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3001 sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 92 apostas ganhadoras, R$ 41.209,18
- 4 acertos: 5.877 apostas ganhadoras, R$ 1.063,34
Acumulado para o próximo concurso: R$ 114.958.440,67
Quina
Resultado do concurso nº 7012, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
44 - 53 - 54 - 57 - 75
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 11.235,12
- 3 acertos: 2.736 apostas ganhadoras, R$ 113,41
- 2 acertos: 65.143 apostas ganhadoras, R$ 4,76
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.832.639,09
Timemania
Resultado do concurso nº 2385, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
05 - 14 - 16 - 17 - 20 - 70 - 76
Time do coração: CRB /AL
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 67.962,48
- 5 acertos: 155 apostas ganhadoras, R$ 1.879,14
- 4 acertos: 3.410 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 33.237 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 10.476 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.736.326,38