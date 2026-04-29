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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Zero Hora

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1206, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

02 - 08 - 10 - 11 - 18 - 27 - 29

Mês da sorte: dezembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 2.829,51
  • 5 acertos: 1.111 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 13.681 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: Dezembro

Acumulado para o próximo concurso: R$ 184.861,30

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3672, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 916.809,17
  • 14 acertos: 505 apostas ganhadoras, R$ 1.206,00
  • 13 acertos: 18035 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 198733 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 951885 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 591.489,78

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3001 sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 92 apostas ganhadoras, R$ 41.209,18
  • 4 acertos: 5.877 apostas ganhadoras, R$ 1.063,34

Acumulado para o próximo concurso: R$ 114.958.440,67

Quina

Resultado do concurso nº 7012, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

44 - 53 - 54 - 57 - 75

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 11.235,12
  • 3 acertos: 2.736 apostas ganhadoras, R$ 113,41
  • 2 acertos: 65.143 apostas ganhadoras, R$ 4,76

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.832.639,09

Timemania

Resultado do concurso nº 2385, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

05 - 14 - 16 - 17 - 20 - 70 - 76

Time do coração: CRB /AL

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 67.962,48
  • 5 acertos: 155 apostas ganhadoras, R$ 1.879,14
  • 4 acertos: 3.410 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 33.237 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 10.476 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.736.326,38

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