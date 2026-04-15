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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1201, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

01 - 06 - 10 - 12 - 14 - 20 - 31

Mês da sorte: Março

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 3.318,13
  • 5 acertos: 1573 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 19876 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 73870 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3661, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 6.081.209,01
  • 14 acertos: 561 apostas ganhadoras, R$ 1.850,42
  • 13 acertos: 21660 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 254240 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1406655 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • IPUACU/SC
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2996, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 25.112,52
  • 4 acertos: 4220 apostas ganhadoras, R$ 765,10

Acumulado para o próximo concurso: R$ 52.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7001, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

25 - 39 - 49 - 50 - 53

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 16.963,50
  • 3 acertos: 3229 apostas ganhadoras, R$ 160,10
  • 2 acertos: 94234 apostas ganhadoras, R$ 5,48

Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2380, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

47 - 54 - 56 - 60 - 64 - 65 - 79

Time do coração: CUIABA/MT

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 213.412,33
  • 5 acertos: 193 apostas ganhadoras, R$ 1.579,66
  • 4 acertos: 3661 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 34929 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 13298 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.700.000,00

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