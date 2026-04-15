Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1201, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
01 - 06 - 10 - 12 - 14 - 20 - 31
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 3.318,13
- 5 acertos: 1573 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 19876 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 73870 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3661, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 6.081.209,01
- 14 acertos: 561 apostas ganhadoras, R$ 1.850,42
- 13 acertos: 21660 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 254240 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1406655 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- IPUACU/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2996, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 25.112,52
- 4 acertos: 4220 apostas ganhadoras, R$ 765,10
Acumulado para o próximo concurso: R$ 52.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7001, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
25 - 39 - 49 - 50 - 53
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 16.963,50
- 3 acertos: 3229 apostas ganhadoras, R$ 160,10
- 2 acertos: 94234 apostas ganhadoras, R$ 5,48
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2380, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
47 - 54 - 56 - 60 - 64 - 65 - 79
Time do coração: CUIABA/MT
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 213.412,33
- 5 acertos: 193 apostas ganhadoras, R$ 1.579,66
- 4 acertos: 3661 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 34929 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 13298 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.700.000,00