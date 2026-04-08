Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1198, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
02 - 06 - 13 - 15 - 20 - 27 - 31
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.193,02
- 5 acertos: 1.471 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 15.226 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 40.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 189.330,53
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3655, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.767.336,68
- 14 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 2.254,07
- 13 acertos: 11317 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 142842 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 828673 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.887.064,04
Vencedores:
- FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- AGUA BOA/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIBEIRAO PIRES/SP
- 1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2993, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
03 - 15 - 31 - 42 - 43 - 51
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 46.749,60
- 4 acertos: 2.014 apostas ganhadoras, R$ 1.186,12
Estimativa para o próximo concurso: R$ 13.488.733,70
Quina
Resultado do concurso nº 6995, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
02 - 22 - 44 - 68 - 72
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 9.415,42
- 3 acertos: 3.590 apostas ganhadoras, R$ 112,40
- 2 acertos: 85.853 apostas ganhadoras, R$ 4,70
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.042.023,36
Timemania
Resultado do concurso nº 2377, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
21 - 35 - 40 - 54 - 58 - 61 - 67
Time do coração: BAHIA /BA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 32.751,81
- 5 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 1.324,19
- 4 acertos: 3.211 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 31.654 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 20.820 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.579.151,84