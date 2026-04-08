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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1198, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

02 - 06 - 13 - 15 - 20 - 27 - 31

Mês da sorte: Junho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.193,02
  • 5 acertos: 1.471 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 15.226 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 40.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 189.330,53

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3655, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.767.336,68
  • 14 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 2.254,07
  • 13 acertos: 11317 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 142842 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 828673 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.887.064,04

Vencedores:

  • FORTALEZA/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • AGUA BOA/MT
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • RIBEIRAO PIRES/SP
  • 1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2993, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

03 - 15 - 31 - 42 - 43 - 51

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 46.749,60
  • 4 acertos: 2.014 apostas ganhadoras, R$ 1.186,12

Estimativa para o próximo concurso: R$ 13.488.733,70

Quina

Resultado do concurso nº 6995, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

02 - 22 - 44 - 68 - 72

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 9.415,42
  • 3 acertos: 3.590 apostas ganhadoras, R$ 112,40
  • 2 acertos: 85.853 apostas ganhadoras, R$ 4,70

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.042.023,36

Timemania

Resultado do concurso nº 2377, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

21 - 35 - 40 - 54 - 58 - 61 - 67

Time do coração: BAHIA /BA

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 32.751,81
  • 5 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 1.324,19
  • 4 acertos: 3.211 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 31.654 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 20.820 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.579.151,84

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