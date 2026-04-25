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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2949, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 08 - 12 - 25 - 35 - 44

2º sorteio:

04 - 29 - 35 - 36 - 41 - 45 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 3.276,05
  • 4 acertos: 674 apostas ganhadoras, R$ 88,87
  • 3 acertos: 10809 apostas ganhadoras, R$ 2,77

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.862,51
  • 4 acertos: 358 apostas ganhadoras, R$ 167,33
  • 3 acertos: 8193 apostas ganhadoras, R$ 3,65

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3669, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 227 apostas ganhadoras, R$ 1.760,21
  • 13 acertos: 7061 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 87461 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 483871 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2916, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 15 - 17 - 22 - 23 - 24 - 29 - 37 - 40 - 43 - 50 - 62 - 64 - 82 - 87 - 88

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 36.543,74
  • 18 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.968,95
  • 17 acertos: 549 apostas ganhadoras, R$ 208,01
  • 16 acertos: 3431 apostas ganhadoras, R$ 33,28
  • 15 acertos: 17383 apostas ganhadoras, R$ 6,56
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 91.359,37

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7009, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

03 - 20 - 23 - 26 - 42

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 4.788,64
  • 3 acertos: 3459 apostas ganhadoras, R$ 72,51
  • 2 acertos: 67364 apostas ganhadoras, R$ 3,72

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 839, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

coluna 1: 0

coluna 2: 5

coluna 3: 8

coluna 4: 6

coluna 5: 0

coluna 6: 6

coluna 7: 7

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 31.694,60
  • 5 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 1.437,39
  • 4 acertos: 1194 apostas ganhadoras, R$ 75,84
  • 3 acertos: 11214 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

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