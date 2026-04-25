Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2949, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 08 - 12 - 25 - 35 - 44
2º sorteio:
04 - 29 - 35 - 36 - 41 - 45 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 3.276,05
- 4 acertos: 674 apostas ganhadoras, R$ 88,87
- 3 acertos: 10809 apostas ganhadoras, R$ 2,77
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.862,51
- 4 acertos: 358 apostas ganhadoras, R$ 167,33
- 3 acertos: 8193 apostas ganhadoras, R$ 3,65
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3669, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 227 apostas ganhadoras, R$ 1.760,21
- 13 acertos: 7061 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 87461 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 483871 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2916, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 15 - 17 - 22 - 23 - 24 - 29 - 37 - 40 - 43 - 50 - 62 - 64 - 82 - 87 - 88
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 36.543,74
- 18 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.968,95
- 17 acertos: 549 apostas ganhadoras, R$ 208,01
- 16 acertos: 3431 apostas ganhadoras, R$ 33,28
- 15 acertos: 17383 apostas ganhadoras, R$ 6,56
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 91.359,37
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7009, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
03 - 20 - 23 - 26 - 42
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 4.788,64
- 3 acertos: 3459 apostas ganhadoras, R$ 72,51
- 2 acertos: 67364 apostas ganhadoras, R$ 3,72
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 839, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
coluna 1: 0
coluna 2: 5
coluna 3: 8
coluna 4: 6
coluna 5: 0
coluna 6: 6
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 31.694,60
- 5 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 1.437,39
- 4 acertos: 1194 apostas ganhadoras, R$ 75,84
- 3 acertos: 11214 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00