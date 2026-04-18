Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2946, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
12 - 19 - 29 - 33 - 34 - 44
2º sorteio:
11 - 20 - 32 - 35 - 44 - 50
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 5.012,10
- 4 acertos: 481 apostas ganhadoras, R$ 107,17
- 3 acertos: 9120 apostas ganhadoras, R$ 2,82
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.149,49
- 4 acertos: 318 apostas ganhadoras, R$ 162,11
- 3 acertos: 6889 apostas ganhadoras, R$ 3,74
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3664, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.772.915,30
- 14 acertos: 209 apostas ganhadoras, R$ 1.778,66
- 13 acertos: 7899 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 92429 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 504884 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2913, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):
03 - 04 - 09 - 14 - 17 - 19 - 23 - 25 - 28 - 30 - 48 - 49 - 53 - 54 - 63 - 68 - 74 - 76 - 89 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 45.458,35
- 18 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.841,15
- 17 acertos: 348 apostas ganhadoras, R$ 326,56
- 16 acertos: 2211 apostas ganhadoras, R$ 51,40
- 15 acertos: 9405 apostas ganhadoras, R$ 12,08
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7004, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):
23 - 35 - 52 - 56 - 76
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 9.276,13
- 3 acertos: 5549 apostas ganhadoras, R$ 114,62
- 2 acertos: 129930 apostas ganhadoras, R$ 4,89
Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 836, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):
coluna 1: 3
coluna 2: 2
coluna 3: 7
coluna 4: 2
coluna 5: 2
coluna 6: 0
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 17.495,89
- 5 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 1.119,13
- 4 acertos: 1056 apostas ganhadoras, R$ 71,00
- 3 acertos: 10239 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.300.000,00