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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2946, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

12 - 19 - 29 - 33 - 34 - 44

2º sorteio:

11 - 20 - 32 - 35 - 44 - 50

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 5.012,10
  • 4 acertos: 481 apostas ganhadoras, R$ 107,17
  • 3 acertos: 9120 apostas ganhadoras, R$ 2,82

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.149,49
  • 4 acertos: 318 apostas ganhadoras, R$ 162,11
  • 3 acertos: 6889 apostas ganhadoras, R$ 3,74

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3664, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.772.915,30
  • 14 acertos: 209 apostas ganhadoras, R$ 1.778,66
  • 13 acertos: 7899 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 92429 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 504884 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • BELO HORIZONTE/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2913, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):

03 - 04 - 09 - 14 - 17 - 19 - 23 - 25 - 28 - 30 - 48 - 49 - 53 - 54 - 63 - 68 - 74 - 76 - 89 - 96

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 45.458,35
  • 18 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.841,15
  • 17 acertos: 348 apostas ganhadoras, R$ 326,56
  • 16 acertos: 2211 apostas ganhadoras, R$ 51,40
  • 15 acertos: 9405 apostas ganhadoras, R$ 12,08
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7004, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):

23 - 35 - 52 - 56 - 76

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 9.276,13
  • 3 acertos: 5549 apostas ganhadoras, R$ 114,62
  • 2 acertos: 129930 apostas ganhadoras, R$ 4,89

Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 836, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):

coluna 1: 3

coluna 2: 2

coluna 3: 7

coluna 4: 2

coluna 5: 2

coluna 6: 0

coluna 7: 7

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 17.495,89
  • 5 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 1.119,13
  • 4 acertos: 1056 apostas ganhadoras, R$ 71,00
  • 3 acertos: 10239 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.300.000,00

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