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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2943, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

09 - 16 - 18 - 20 - 23 - 28

2º sorteio:

02 - 10 - 11 - 16 - 23 - 42 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.819,36
  • 4 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 116,91
  • 3 acertos: 8009 apostas ganhadoras, R$ 3,09

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 19.518,40
  • 4 acertos: 440 apostas ganhadoras, R$ 112,66
  • 3 acertos: 8551 apostas ganhadoras, R$ 2,89

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3658, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):

02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 786.443,96
  • 14 acertos: 250 apostas ganhadoras, R$ 1.884,56
  • 13 acertos: 9575 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 118263 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 575011 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • IGARAPE/MG
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2910, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):

00 - 05 - 06 - 07 - 10 - 14 - 16 - 23 - 28 - 51 - 53 - 54 - 55 - 60 - 67 - 75 - 80 - 83 - 86 - 96

Premiação:

  • 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 15.198.207,62
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 90.131,35
  • 18 acertos: 106 apostas ganhadoras, R$ 2.657,18
  • 17 acertos: 1094 apostas ganhadoras, R$ 257,45
  • 16 acertos: 6361 apostas ganhadoras, R$ 44,27
  • 15 acertos: 27408 apostas ganhadoras, R$ 10,27
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 225.328,42

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6998, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):

09 - 35 - 45 - 48 - 49

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 15.484,88
  • 3 acertos: 4896 apostas ganhadoras, R$ 105,42
  • 2 acertos: 117727 apostas ganhadoras, R$ 4,38

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 833, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):

coluna 1: 2

coluna 2: 9

coluna 3: 0

coluna 4: 9

coluna 5: 6

coluna 6: 4

coluna 7: 2

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 18.410,97
  • 5 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 974,12
  • 4 acertos: 1100 apostas ganhadoras, R$ 71,73
  • 3 acertos: 10015 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.700.000,00

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