Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2943, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
09 - 16 - 18 - 20 - 23 - 28
2º sorteio:
02 - 10 - 11 - 16 - 23 - 42 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.819,36
- 4 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 116,91
- 3 acertos: 8009 apostas ganhadoras, R$ 3,09
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 19.518,40
- 4 acertos: 440 apostas ganhadoras, R$ 112,66
- 3 acertos: 8551 apostas ganhadoras, R$ 2,89
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3658, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):
02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 786.443,96
- 14 acertos: 250 apostas ganhadoras, R$ 1.884,56
- 13 acertos: 9575 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 118263 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 575011 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- IGARAPE/MG
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2910, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):
00 - 05 - 06 - 07 - 10 - 14 - 16 - 23 - 28 - 51 - 53 - 54 - 55 - 60 - 67 - 75 - 80 - 83 - 86 - 96
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 15.198.207,62
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 90.131,35
- 18 acertos: 106 apostas ganhadoras, R$ 2.657,18
- 17 acertos: 1094 apostas ganhadoras, R$ 257,45
- 16 acertos: 6361 apostas ganhadoras, R$ 44,27
- 15 acertos: 27408 apostas ganhadoras, R$ 10,27
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 225.328,42
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6998, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):
09 - 35 - 45 - 48 - 49
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 15.484,88
- 3 acertos: 4896 apostas ganhadoras, R$ 105,42
- 2 acertos: 117727 apostas ganhadoras, R$ 4,38
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 833, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (10):
coluna 1: 2
coluna 2: 9
coluna 3: 0
coluna 4: 9
coluna 5: 6
coluna 6: 4
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 18.410,97
- 5 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 974,12
- 4 acertos: 1100 apostas ganhadoras, R$ 71,73
- 3 acertos: 10015 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.700.000,00