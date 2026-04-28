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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2950, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 09 - 12 - 26 - 48 - 49

2º sorteio:

05 - 28 - 30 - 42 - 47 - 49

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 4.424,96
  • 4 acertos: 554 apostas ganhadoras, R$ 109,53
  • 3 acertos: 10308 apostas ganhadoras, R$ 2,94

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.964,91
  • 4 acertos: 404 apostas ganhadoras, R$ 150,21
  • 3 acertos: 8859 apostas ganhadoras, R$ 3,42

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3671, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 218 apostas ganhadoras, R$ 2.245,17
  • 13 acertos: 7877 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 96714 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 529950 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2917, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):

03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 17 - 20 - 23 - 27 - 31 - 42 - 44 - 47 - 51 - 65 - 85 - 90 - 95 - 98 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.511.468,01
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 63.688,15
  • 18 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 2.132,41
  • 17 acertos: 541 apostas ganhadoras, R$ 220,73
  • 16 acertos: 2988 apostas ganhadoras, R$ 39,96
  • 15 acertos: 12608 apostas ganhadoras, R$ 9,47
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 95.532,25

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7011, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):

09 - 24 - 31 - 45 - 55

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 6.308,18
  • 3 acertos: 2971 apostas ganhadoras, R$ 99,08
  • 2 acertos: 70743 apostas ganhadoras, R$ 4,16

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 840, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):

coluna 1: 1

coluna 2: 1

coluna 3: 3

coluna 4: 8

coluna 5: 6

coluna 6: 3

coluna 7: 4

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 14.086,86
  • 5 acertos: 114 apostas ganhadoras, R$ 882,63
  • 4 acertos: 1452 apostas ganhadoras, R$ 69,29
  • 3 acertos: 13583 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.200.000,00

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