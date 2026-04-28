Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2950, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 09 - 12 - 26 - 48 - 49
2º sorteio:
05 - 28 - 30 - 42 - 47 - 49
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 4.424,96
- 4 acertos: 554 apostas ganhadoras, R$ 109,53
- 3 acertos: 10308 apostas ganhadoras, R$ 2,94
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.964,91
- 4 acertos: 404 apostas ganhadoras, R$ 150,21
- 3 acertos: 8859 apostas ganhadoras, R$ 3,42
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3671, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 218 apostas ganhadoras, R$ 2.245,17
- 13 acertos: 7877 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 96714 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 529950 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2917, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 17 - 20 - 23 - 27 - 31 - 42 - 44 - 47 - 51 - 65 - 85 - 90 - 95 - 98 - 99
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.511.468,01
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 63.688,15
- 18 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 2.132,41
- 17 acertos: 541 apostas ganhadoras, R$ 220,73
- 16 acertos: 2988 apostas ganhadoras, R$ 39,96
- 15 acertos: 12608 apostas ganhadoras, R$ 9,47
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 95.532,25
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7011, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
09 - 24 - 31 - 45 - 55
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 6.308,18
- 3 acertos: 2971 apostas ganhadoras, R$ 99,08
- 2 acertos: 70743 apostas ganhadoras, R$ 4,16
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 840, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
coluna 1: 1
coluna 2: 1
coluna 3: 3
coluna 4: 8
coluna 5: 6
coluna 6: 3
coluna 7: 4
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 14.086,86
- 5 acertos: 114 apostas ganhadoras, R$ 882,63
- 4 acertos: 1452 apostas ganhadoras, R$ 69,29
- 3 acertos: 13583 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.200.000,00