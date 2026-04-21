Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2947, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 08 - 22 - 24 - 36 - 44
2º sorteio:
01 - 08 - 24 - 25 - 40 - 44
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 4.036,60
- 4 acertos: 600 apostas ganhadoras, R$ 92,26
- 3 acertos: 10287 apostas ganhadoras, R$ 2,69
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.898,82
- 4 acertos: 348 apostas ganhadoras, R$ 159,07
- 3 acertos: 7435 apostas ganhadoras, R$ 3,72
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3666, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.969.104,93
- 14 acertos: 193 apostas ganhadoras, R$ 2.139,26
- 13 acertos: 7173 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 87152 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 465627 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- DOM AQUINO/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2914, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
03 - 09 - 12 - 29 - 38 - 39 - 43 - 48 - 49 - 60 - 63 - 68 - 74 - 78 - 79 - 83 - 85 - 89 - 94 - 98
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.450.577,57
- 19 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 12.495,43
- 18 acertos: 184 apostas ganhadoras, R$ 1.030,77
- 17 acertos: 1069 apostas ganhadoras, R$ 124,19
- 16 acertos: 5924 apostas ganhadoras, R$ 22,41
- 15 acertos: 16041 apostas ganhadoras, R$ 8,27
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 106.211,20
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7006, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
33 - 41 - 48 - 55 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 87 apostas ganhadoras, R$ 9.722,75
- 3 acertos: 6741 apostas ganhadoras, R$ 119,50
- 2 acertos: 163798 apostas ganhadoras, R$ 4,91
Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 837, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
coluna 1: 1
coluna 2: 0
coluna 3: 3
coluna 4: 0
coluna 5: 0
coluna 6: 4
coluna 7: 4
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 73 apostas ganhadoras, R$ 1.106,58
- 4 acertos: 1187 apostas ganhadoras, R$ 68,05
- 3 acertos: 10852 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00