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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2947, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 08 - 22 - 24 - 36 - 44

2º sorteio:

01 - 08 - 24 - 25 - 40 - 44

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 4.036,60
  • 4 acertos: 600 apostas ganhadoras, R$ 92,26
  • 3 acertos: 10287 apostas ganhadoras, R$ 2,69

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.898,82
  • 4 acertos: 348 apostas ganhadoras, R$ 159,07
  • 3 acertos: 7435 apostas ganhadoras, R$ 3,72

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3666, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.969.104,93
  • 14 acertos: 193 apostas ganhadoras, R$ 2.139,26
  • 13 acertos: 7173 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 87152 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 465627 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • DOM AQUINO/MT
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2914, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

03 - 09 - 12 - 29 - 38 - 39 - 43 - 48 - 49 - 60 - 63 - 68 - 74 - 78 - 79 - 83 - 85 - 89 - 94 - 98

Premiação:

  • 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.450.577,57
  • 19 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 12.495,43
  • 18 acertos: 184 apostas ganhadoras, R$ 1.030,77
  • 17 acertos: 1069 apostas ganhadoras, R$ 124,19
  • 16 acertos: 5924 apostas ganhadoras, R$ 22,41
  • 15 acertos: 16041 apostas ganhadoras, R$ 8,27
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 106.211,20

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7006, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

33 - 41 - 48 - 55 - 68

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 87 apostas ganhadoras, R$ 9.722,75
  • 3 acertos: 6741 apostas ganhadoras, R$ 119,50
  • 2 acertos: 163798 apostas ganhadoras, R$ 4,91

Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 837, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

coluna 1: 1

coluna 2: 0

coluna 3: 3

coluna 4: 0

coluna 5: 0

coluna 6: 4

coluna 7: 4

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 73 apostas ganhadoras, R$ 1.106,58
  • 4 acertos: 1187 apostas ganhadoras, R$ 68,05
  • 3 acertos: 10852 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00

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