Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2944, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
11 - 13 - 17 - 29 - 30 - 33
2º sorteio:
01 - 04 - 14 - 29 - 32 - 43 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.272,56
- 4 acertos: 722 apostas ganhadoras, R$ 69,07
- 3 acertos: 10448 apostas ganhadoras, R$ 2,38
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 6.545,31
- 4 acertos: 366 apostas ganhadoras, R$ 136,25
- 3 acertos: 7051 apostas ganhadoras, R$ 3,53
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3660, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 488 apostas ganhadoras, R$ 2.258,21
- 13 acertos: 16357 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 195900 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1049448 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2911, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
01 - 08 - 10 - 13 - 17 - 20 - 27 - 29 - 31 - 33 - 36 - 39 - 42 - 47 - 49 - 55 - 61 - 68 - 79 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 25.165,42
- 18 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 1.775,79
- 17 acertos: 573 apostas ganhadoras, R$ 192,14
- 16 acertos: 3227 apostas ganhadoras, R$ 34,11
- 15 acertos: 17872 apostas ganhadoras, R$ 6,16
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7000, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
20 - 30 - 53 - 56 - 64
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 16.963,50
- 3 acertos: 3229 apostas ganhadoras, R$ 160,10
- 2 acertos: 94234 apostas ganhadoras, R$ 5,48
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 834, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
coluna 1: 8
coluna 2: 5
coluna 3: 2
coluna 4: 1
coluna 5: 3
coluna 6: 4
coluna 7: 4
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 17.551,83
- 5 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.139,72
- 4 acertos: 1055 apostas ganhadoras, R$ 71,30
- 3 acertos: 9233 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00