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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2944, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

11 - 13 - 17 - 29 - 30 - 33

2º sorteio:

01 - 04 - 14 - 29 - 32 - 43 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.272,56
  • 4 acertos: 722 apostas ganhadoras, R$ 69,07
  • 3 acertos: 10448 apostas ganhadoras, R$ 2,38

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 6.545,31
  • 4 acertos: 366 apostas ganhadoras, R$ 136,25
  • 3 acertos: 7051 apostas ganhadoras, R$ 3,53

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3660, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 488 apostas ganhadoras, R$ 2.258,21
  • 13 acertos: 16357 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 195900 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1049448 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2911, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

01 - 08 - 10 - 13 - 17 - 20 - 27 - 29 - 31 - 33 - 36 - 39 - 42 - 47 - 49 - 55 - 61 - 68 - 79 - 98

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 25.165,42
  • 18 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 1.775,79
  • 17 acertos: 573 apostas ganhadoras, R$ 192,14
  • 16 acertos: 3227 apostas ganhadoras, R$ 34,11
  • 15 acertos: 17872 apostas ganhadoras, R$ 6,16
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7000, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

20 - 30 - 53 - 56 - 64

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 16.963,50
  • 3 acertos: 3229 apostas ganhadoras, R$ 160,10
  • 2 acertos: 94234 apostas ganhadoras, R$ 5,48

Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 834, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

coluna 1: 8

coluna 2: 5

coluna 3: 2

coluna 4: 1

coluna 5: 3

coluna 6: 4

coluna 7: 4

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 17.551,83
  • 5 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.139,72
  • 4 acertos: 1055 apostas ganhadoras, R$ 71,30
  • 3 acertos: 9233 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

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