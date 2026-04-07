Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2941, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
19 - 26 - 28 - 29 - 34 - 48
2º sorteio:
02 - 15 - 44 - 45 - 46 - 50 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.049.459,88
- 5 acertos: 874 apostas ganhadoras, R$ 4.262,38
- 4 acertos: 44299 apostas ganhadoras, R$ 96,10
- 3 acertos: 779197 apostas ganhadoras, R$ 2,73
2º sorteio:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.097.855,51
- 5 acertos: 579 apostas ganhadoras, R$ 5.790,66
- 4 acertos: 35048 apostas ganhadoras, R$ 121,47
- 3 acertos: 666204 apostas ganhadoras, R$ 3,19
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3654, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 11 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 159 apostas ganhadoras, R$ 2.398,69
- 13 acertos: 7326 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 96353 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 543313 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2908, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):
00 - 05 - 11 - 14 - 15 - 20 - 22 - 26 - 32 - 38 - 43 - 46 - 53 - 58 - 72 - 77 - 93 - 94 - 96 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 36.472,15
- 18 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 1.887,49
- 17 acertos: 1214 apostas ganhadoras, R$ 244,09
- 16 acertos: 7440 apostas ganhadoras, R$ 39,83
- 15 acertos: 33697 apostas ganhadoras, R$ 8,79
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 237.068,99
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6994, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):
21 - 29 - 44 - 53 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 10.963,47
- 3 acertos: 2480 apostas ganhadoras, R$ 134,72
- 2 acertos: 68222 apostas ganhadoras, R$ 4,89
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 831, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):
coluna 1: 5
coluna 2: 8
coluna 3: 7
coluna 4: 8
coluna 5: 0
coluna 6: 4
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 19.836,03
- 5 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 1.197,34
- 4 acertos: 1187 apostas ganhadoras, R$ 71,61
- 3 acertos: 10917 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.400.000,00