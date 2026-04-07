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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2941, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

19 - 26 - 28 - 29 - 34 - 48

2º sorteio:

02 - 15 - 44 - 45 - 46 - 50 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.049.459,88
  • 5 acertos: 874 apostas ganhadoras, R$ 4.262,38
  • 4 acertos: 44299 apostas ganhadoras, R$ 96,10
  • 3 acertos: 779197 apostas ganhadoras, R$ 2,73

2º sorteio:

  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.097.855,51
  • 5 acertos: 579 apostas ganhadoras, R$ 5.790,66
  • 4 acertos: 35048 apostas ganhadoras, R$ 121,47
  • 3 acertos: 666204 apostas ganhadoras, R$ 3,19

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3654, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 11 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 159 apostas ganhadoras, R$ 2.398,69
  • 13 acertos: 7326 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 96353 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 543313 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2908, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):

00 - 05 - 11 - 14 - 15 - 20 - 22 - 26 - 32 - 38 - 43 - 46 - 53 - 58 - 72 - 77 - 93 - 94 - 96 - 97

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 36.472,15
  • 18 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 1.887,49
  • 17 acertos: 1214 apostas ganhadoras, R$ 244,09
  • 16 acertos: 7440 apostas ganhadoras, R$ 39,83
  • 15 acertos: 33697 apostas ganhadoras, R$ 8,79
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 237.068,99

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6994, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):

21 - 29 - 44 - 53 - 80

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 10.963,47
  • 3 acertos: 2480 apostas ganhadoras, R$ 134,72
  • 2 acertos: 68222 apostas ganhadoras, R$ 4,89

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 831, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (6):

coluna 1: 5

coluna 2: 8

coluna 3: 7

coluna 4: 8

coluna 5: 0

coluna 6: 4

coluna 7: 8

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 19.836,03
  • 5 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 1.197,34
  • 4 acertos: 1187 apostas ganhadoras, R$ 71,61
  • 3 acertos: 10917 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.400.000,00

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