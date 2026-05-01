Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1207, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

01 - 15 - 19 - 23 - 26 - 28 - 29

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 2.886,24
  • 5 acertos: 1160 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 14804 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 53763 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3674, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 182 apostas ganhadoras, R$ 2.357,91
  • 13 acertos: 7132 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 84004 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 513738 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3002, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 127.017.606,25
  • 5 acertos: 113 apostas ganhadoras, R$ 34.683,44
  • 4 acertos: 6556 apostas ganhadoras, R$ 985,39

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedor:

  • CURITIBA/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 7014, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

11 - 16 - 23 - 42 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.565.710,48
  • 4 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 5.499,90
  • 3 acertos: 4202 apostas ganhadoras, R$ 92,24
  • 2 acertos: 88420 apostas ganhadoras, R$ 4,38

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2386, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

02 - 20 - 31 - 54 - 59 - 64 - 65

Time do coração: VASCO DA GAMA/RJ

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 195.941,76
  • 5 acertos: 136 apostas ganhadoras, R$ 2.058,21
  • 4 acertos: 3055 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 30829 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 23711 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 23.000.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: