Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1207, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
01 - 15 - 19 - 23 - 26 - 28 - 29
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 2.886,24
- 5 acertos: 1160 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14804 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 53763 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3674, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 182 apostas ganhadoras, R$ 2.357,91
- 13 acertos: 7132 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 84004 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 513738 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3002, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 127.017.606,25
- 5 acertos: 113 apostas ganhadoras, R$ 34.683,44
- 4 acertos: 6556 apostas ganhadoras, R$ 985,39
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedor:
- CURITIBA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 7014, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
11 - 16 - 23 - 42 - 74
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.565.710,48
- 4 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 5.499,90
- 3 acertos: 4202 apostas ganhadoras, R$ 92,24
- 2 acertos: 88420 apostas ganhadoras, R$ 4,38
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2386, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
02 - 20 - 31 - 54 - 59 - 64 - 65
Time do coração: VASCO DA GAMA/RJ
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 195.941,76
- 5 acertos: 136 apostas ganhadoras, R$ 2.058,21
- 4 acertos: 3055 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 30829 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 23711 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 23.000.000,00