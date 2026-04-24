Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1204, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 23 - 29
Mês da sorte: Dezembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 1.928,93
- 5 acertos: 2495 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 29527 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 95046 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3668, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.021.173,84
- 14 acertos: 507 apostas ganhadoras, R$ 603,31
- 13 acertos: 11162 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 118592 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 551416 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2999, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 111 apostas ganhadoras, R$ 28.755,27
- 4 acertos: 5741 apostas ganhadoras, R$ 916,43
Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7008, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
14 - 23 - 47 - 55 - 78
Premiação:
- 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 16.483.908,07
- 4 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 8.236,55
- 3 acertos: 7374 apostas ganhadoras, R$ 102,12
- 2 acertos: 170049 apostas ganhadoras, R$ 4,42
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2383, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
15 - 36 - 43 - 47 - 54 - 70 - 79
Time do coração: APARECIDENSE/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 109.819,50
- 5 acertos: 178 apostas ganhadoras, R$ 1.762,75
- 4 acertos: 3379 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 34135 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 11835 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.500.000,00