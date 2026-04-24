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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1204, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 23 - 29

Mês da sorte: Dezembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 1.928,93
  • 5 acertos: 2495 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 29527 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 95046 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3668, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.021.173,84
  • 14 acertos: 507 apostas ganhadoras, R$ 603,31
  • 13 acertos: 11162 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 118592 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 551416 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2999, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 111 apostas ganhadoras, R$ 28.755,27
  • 4 acertos: 5741 apostas ganhadoras, R$ 916,43

Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7008, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

14 - 23 - 47 - 55 - 78

Premiação:

  • 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 16.483.908,07
  • 4 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 8.236,55
  • 3 acertos: 7374 apostas ganhadoras, R$ 102,12
  • 2 acertos: 170049 apostas ganhadoras, R$ 4,42

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2383, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

15 - 36 - 43 - 47 - 54 - 70 - 79

Time do coração: APARECIDENSE/GO

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 109.819,50
  • 5 acertos: 178 apostas ganhadoras, R$ 1.762,75
  • 4 acertos: 3379 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 34135 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 11835 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.500.000,00

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