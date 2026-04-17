Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1202, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
05 - 08 - 09 - 11 - 26 - 28 - 31
Mês da sorte: Novembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 3.752,73
- 5 acertos: 1817 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 22585 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 72142 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3663, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 3.927.865,39
- 14 acertos: 409 apostas ganhadoras, R$ 1.841,92
- 13 acertos: 15283 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 177275 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 901680 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2997, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 63.897,88
- 4 acertos: 2920 apostas ganhadoras, R$ 1.190,33
Acumulado para o próximo concurso: R$ 60.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7003, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
04 - 14 - 18 - 54 - 75
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 7.595,75
- 3 acertos: 5885 apostas ganhadoras, R$ 94,65
- 2 acertos: 137807 apostas ganhadoras, R$ 4,04
Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2381, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
04 - 14 - 26 - 32 - 65 - 67 - 68
Time do coração: CAXIAS/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 38.989,74
- 5 acertos: 154 apostas ganhadoras, R$ 1.808,42
- 4 acertos: 3223 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 30689 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 8329 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00