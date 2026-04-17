Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1202, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

05 - 08 - 09 - 11 - 26 - 28 - 31

Mês da sorte: Novembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 3.752,73
  • 5 acertos: 1817 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 22585 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 72142 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3663, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 3.927.865,39
  • 14 acertos: 409 apostas ganhadoras, R$ 1.841,92
  • 13 acertos: 15283 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 177275 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 901680 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2997, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 63.897,88
  • 4 acertos: 2920 apostas ganhadoras, R$ 1.190,33

Acumulado para o próximo concurso: R$ 60.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7003, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

04 - 14 - 18 - 54 - 75

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 7.595,75
  • 3 acertos: 5885 apostas ganhadoras, R$ 94,65
  • 2 acertos: 137807 apostas ganhadoras, R$ 4,04

Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2381, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

04 - 14 - 26 - 32 - 65 - 67 - 68

Time do coração: CAXIAS/RS

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 38.989,74
  • 5 acertos: 154 apostas ganhadoras, R$ 1.808,42
  • 4 acertos: 3223 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 30689 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 8329 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: