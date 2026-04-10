Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1199, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
01 - 04 - 12 - 21 - 24 - 26 - 28
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 3.209,36
- 5 acertos: 1234 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16268 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 55013 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 700.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3657, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 475.451,73
- 14 acertos: 458 apostas ganhadoras, R$ 932,85
- 13 acertos: 11388 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 119330 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 568074 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- VARZEA GRANDE/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- QUATRO BARRAS/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2994, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 33.985,84
- 4 acertos: 2909 apostas ganhadoras, R$ 905,11
Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6997, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
22 - 25 - 26 - 55 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 13.925,61
- 3 acertos: 4217 apostas ganhadoras, R$ 113,22
- 2 acertos: 105812 apostas ganhadoras, R$ 4,51
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2378, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
10 - 14 - 17 - 21 - 28 - 29 - 36
Time do coração: AMERICA/MG
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 40.543,47
- 5 acertos: 246 apostas ganhadoras, R$ 1.177,22
- 4 acertos: 4339 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 38091 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 12359 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 17.600.000,00