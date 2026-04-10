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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1199, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

01 - 04 - 12 - 21 - 24 - 26 - 28

Mês da sorte: Maio

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 3.209,36
  • 5 acertos: 1234 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 16268 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 55013 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 700.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3657, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 475.451,73
  • 14 acertos: 458 apostas ganhadoras, R$ 932,85
  • 13 acertos: 11388 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 119330 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 568074 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • VARZEA GRANDE/MT
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • QUATRO BARRAS/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2994, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 33.985,84
  • 4 acertos: 2909 apostas ganhadoras, R$ 905,11

Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6997, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

22 - 25 - 26 - 55 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 13.925,61
  • 3 acertos: 4217 apostas ganhadoras, R$ 113,22
  • 2 acertos: 105812 apostas ganhadoras, R$ 4,51

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2378, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

10 - 14 - 17 - 21 - 28 - 29 - 36

Time do coração: AMERICA/MG

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 40.543,47
  • 5 acertos: 246 apostas ganhadoras, R$ 1.177,22
  • 4 acertos: 4339 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 38091 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 12359 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 17.600.000,00

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