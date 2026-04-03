Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteiosArte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1196, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
07 - 12 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 2.205,41
- 5 acertos: 2344 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 28574 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 89570 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3652, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
01 - 03 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 189 apostas ganhadoras, R$ 1.989,39
- 13 acertos: 7919 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 103168 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 559981 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6992, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
19 - 46 - 69 - 70 - 79
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 12.476,07
- 3 acertos: 2533 apostas ganhadoras, R$ 121,96
- 2 acertos: 58684 apostas ganhadoras, R$ 5,26
Estimativa para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2375, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
- 01 - 05 - 06 - 09 - 61 - 72 - 74
- Time do coração: OESTE /SP
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 71.377,07
- 5 acertos: 195 apostas ganhadoras, R$ 1.568,72
- 4 acertos: 3903 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 35315 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 8371 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 04/04/2026: R$ 16.500.000,00