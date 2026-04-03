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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1196, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

07 - 12 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

Mês da sorte: Maio

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 2.205,41
  • 5 acertos: 2344 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 28574 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 89570 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3652, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

01 - 03 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 189 apostas ganhadoras, R$ 1.989,39
  • 13 acertos: 7919 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 103168 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 559981 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6992, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

19 - 46 - 69 - 70 - 79

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve ganhador
  • 4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 12.476,07
  • 3 acertos: 2533 apostas ganhadoras, R$ 121,96
  • 2 acertos: 58684 apostas ganhadoras, R$ 5,26

Estimativa para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2375, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

  • 01 - 05 - 06 - 09 - 61 - 72 - 74
  • Time do coração: OESTE /SP

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 71.377,07
  • 5 acertos: 195 apostas ganhadoras, R$ 1.568,72
  • 4 acertos: 3903 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 35315 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 8371 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 04/04/2026: R$ 16.500.000,00

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