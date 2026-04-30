Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2951, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
12 - 26 - 31 - 39 - 41 - 43
2º sorteio:
01 - 16 - 23 - 29 - 32 - 39 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 4.491,34
- 4 acertos: 377 apostas ganhadoras, R$ 149,76
- 3 acertos: 7532 apostas ganhadoras, R$ 3,74
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 11.116,06
- 4 acertos: 389 apostas ganhadoras, R$ 145,14
- 3 acertos: 7415 apostas ganhadoras, R$ 3,80
Federal
Resultado do concurso nº 6061, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 065393 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 041802 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 091726 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 003442 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 010064 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3673, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
01 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 509.795,63
- 14 acertos: 228 apostas ganhadoras, R$ 2.009,26
- 13 acertos: 8173 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 90862 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 488953 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- IMPERATRIZ/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JOAO PESSOA/PB
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CRICIUMA/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2918, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 20 - 26 - 29 - 38 - 42 - 47 - 56 - 68 - 72 - 84 - 85 - 86 - 87 - 91 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 75.938,71
- 18 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 3.955,14
- 17 acertos: 286 apostas ganhadoras, R$ 331,89
- 16 acertos: 1744 apostas ganhadoras, R$ 54,42
- 15 acertos: 8048 apostas ganhadoras, R$ 11,79
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 350, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
07 - 18 - 25 - 30 - 42 - 45
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 10 apostas ganhadoras, R$ 29.282,19
- 4 acertos + 2 trevos: 51 apostas ganhadoras, R$ 1.892,83
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 899 apostas ganhadoras, R$ 107,38
- 3 acertos + 2 trevos: 736 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8411 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6336 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 65478 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 38.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7013, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
12 - 36 - 37 - 53 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 16.787,63
- 3 acertos: 2696 apostas ganhadoras, R$ 118,60
- 2 acertos: 67865 apostas ganhadoras, R$ 4,71
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 841, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
coluna 1: 3
coluna 2: 7
coluna 3: 3
coluna 4: 6
coluna 5: 7
coluna 6: 6
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 7.176.787,87
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 15.355,42
- 5 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 1.044,58
- 4 acertos: 1357 apostas ganhadoras, R$ 64,66
- 3 acertos: 12964 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000,00