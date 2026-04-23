Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2948, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 06 - 11 - 18 - 27 - 36
2º sorteio:
11 - 18 - 19 - 23 - 36 - 50
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 12.717,90
- 4 acertos: 369 apostas ganhadoras, R$ 118,16
- 3 acertos: 6736 apostas ganhadoras, R$ 3,23
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 6.867,67
- 4 acertos: 380 apostas ganhadoras, R$ 114,74
- 3 acertos: 7437 apostas ganhadoras, R$ 2,93
Federal
Resultado do concurso nº 6059, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 032917 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 034991 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 044486 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 000116 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 069820 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3667, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 793.542,18
- 14 acertos: 218 apostas ganhadoras, R$ 2.180,70
- 13 acertos: 10132 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 114758 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 574038 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2915, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
00 - 01 - 05 - 10 - 18 - 20 - 21 - 33 - 41 - 45 - 48 - 61 - 64 - 66 - 72 - 74 - 75 - 78 - 87 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 46.309,72
- 18 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 2.102,43
- 17 acertos: 356 apostas ganhadoras, R$ 243,90
- 16 acertos: 2071 apostas ganhadoras, R$ 41,92
- 15 acertos: 8576 apostas ganhadoras, R$ 10,12
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 348, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
06 - 14 - 21 - 24 - 44 - 49
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 29.405,64
- 4 acertos + 2 trevos: 81 apostas ganhadoras, R$ 1.316,49
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 817 apostas ganhadoras, R$ 130,52
- 3 acertos + 2 trevos: 1432 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8291 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 11422 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 65768 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 37.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7007, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
08 - 22 - 29 - 63 - 69
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 10.652,97
- 3 acertos: 7980 apostas ganhadoras, R$ 109,33
- 2 acertos: 190157 apostas ganhadoras, R$ 4,58
Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 838, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
coluna 1: 1
coluna 2: 0
coluna 3: 7
coluna 4: 8
coluna 5: 7
coluna 6: 3
coluna 7: 1
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 15.638,30
- 5 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 930,85
- 4 acertos: 1039 apostas ganhadoras, R$ 64,50
- 3 acertos: 8690 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.700.000,00