Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2945, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
06 - 08 - 09 - 17 - 42 - 46
2º sorteio:
07 - 08 - 27 - 40 - 42 - 50 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.049,30
- 4 acertos: 351 apostas ganhadoras, R$ 130,88
- 3 acertos: 7516 apostas ganhadoras, R$ 3,05
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 18.088,75
- 4 acertos: 367 apostas ganhadoras, R$ 125,17
- 3 acertos: 6834 apostas ganhadoras, R$ 3,36
Federal
Resultado do concurso nº 6057, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 000225 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 049734 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 056850 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 073657 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 007842 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3662, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 175 apostas ganhadoras, R$ 2.418,28
- 13 acertos: 7634 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 99438 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 588962 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2912, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
02 - 04 - 05 - 22 - 35 - 41 - 47 - 53 - 56 - 60 - 63 - 68 - 69 - 81 - 83 - 84 - 88 - 91 - 93 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 45.458,35
- 18 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.841,15
- 17 acertos: 348 apostas ganhadoras, R$ 326,56
- 16 acertos: 2211 apostas ganhadoras, R$ 51,40
- 15 acertos: 9405 apostas ganhadoras, R$ 12,08
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 346, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
01 - 18 - 21 - 24 - 37 - 44
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 28.285,79
- 4 acertos + 2 trevos: 52 apostas ganhadoras, R$ 1.972,59
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 783 apostas ganhadoras, R$ 131,00
- 3 acertos + 2 trevos: 1122 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8201 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8519 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 65097 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 36.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7002, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
04 - 15 - 34 - 49 - 55
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 7.885,57
- 3 acertos: 6247 apostas ganhadoras, R$ 92,56
- 2 acertos: 147098 apostas ganhadoras, R$ 3,93
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 835, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
coluna 1: 0
coluna 2: 4
coluna 3: 5
coluna 4: 1
coluna 5: 9
coluna 6: 5
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 7.087,42
- 5 acertos: 101 apostas ganhadoras, R$ 701,72
- 4 acertos: 1333 apostas ganhadoras, R$ 53,16
- 3 acertos: 11171 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.100.000,00