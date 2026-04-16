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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2945, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

06 - 08 - 09 - 17 - 42 - 46

2º sorteio:

07 - 08 - 27 - 40 - 42 - 50 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.049,30
  • 4 acertos: 351 apostas ganhadoras, R$ 130,88
  • 3 acertos: 7516 apostas ganhadoras, R$ 3,05

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 18.088,75
  • 4 acertos: 367 apostas ganhadoras, R$ 125,17
  • 3 acertos: 6834 apostas ganhadoras, R$ 3,36

Federal

Resultado do concurso nº 6057, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 000225 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 049734 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 056850 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 073657 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 007842 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3662, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 175 apostas ganhadoras, R$ 2.418,28
  • 13 acertos: 7634 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 99438 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 588962 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2912, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

02 - 04 - 05 - 22 - 35 - 41 - 47 - 53 - 56 - 60 - 63 - 68 - 69 - 81 - 83 - 84 - 88 - 91 - 93 - 95

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 45.458,35
  • 18 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.841,15
  • 17 acertos: 348 apostas ganhadoras, R$ 326,56
  • 16 acertos: 2211 apostas ganhadoras, R$ 51,40
  • 15 acertos: 9405 apostas ganhadoras, R$ 12,08
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 346, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

01 - 18 - 21 - 24 - 37 - 44

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 28.285,79
  • 4 acertos + 2 trevos: 52 apostas ganhadoras, R$ 1.972,59
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 783 apostas ganhadoras, R$ 131,00
  • 3 acertos + 2 trevos: 1122 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 8201 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 8519 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 65097 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 36.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7002, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

04 - 15 - 34 - 49 - 55

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 7.885,57
  • 3 acertos: 6247 apostas ganhadoras, R$ 92,56
  • 2 acertos: 147098 apostas ganhadoras, R$ 3,93

Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 835, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

coluna 1: 0

coluna 2: 4

coluna 3: 5

coluna 4: 1

coluna 5: 9

coluna 6: 5

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 7.087,42
  • 5 acertos: 101 apostas ganhadoras, R$ 701,72
  • 4 acertos: 1333 apostas ganhadoras, R$ 53,16
  • 3 acertos: 11171 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.100.000,00

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