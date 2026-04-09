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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Federal

Resultado do concurso nº 6055, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 017282 - R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 026909 - R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 041879 - R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 046377 - R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 091057 - R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3656, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 484.041,90
  • 14 acertos: 177 apostas ganhadoras, R$ 2.293,62
  • 13 acertos: 6907 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 87766 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 504250 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.199.349,14

Vencedores:

EUCLIDES DA CUNHA/BA
Aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BRASILIA/DF
Aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JARDINOPOLIS/SP
Aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP
Aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2909, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

06 - 10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 21 - 23 - 31 - 40 - 45 - 47 - 55 - 69 - 70 - 73 - 77 - 87 - 91 - 93

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve ganhador
  • 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 59.900,77
  • 18 acertos: 147 apostas ganhadoras, R$ 1.782,76
  • 17 acertos: 1278 apostas ganhadoras, R$ 205,05
  • 16 acertos: 6545 apostas ganhadoras, R$ 40,04
  • 15 acertos: 27697 apostas ganhadoras, R$ 9,46
  • 0 acertos: Não houve ganhador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.200.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 344, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

03 - 04 - 11 - 14 - 16 - 29

Premiação:

  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 222.985,18
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 25 apostas ganhadoras, R$ 3.964,18
  • 4 acertos + 2 trevos: 63 apostas ganhadoras, R$ 1.685,45
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 901 apostas ganhadoras, R$ 117,85
  • 3 acertos + 2 trevos: 1162 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 10109 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 8587 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 75905 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.192.977,21

Quina

Resultado do concurso nº 6996, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

29 - 41 - 53 - 64 - 76

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve ganhador
  • 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 13.111,81
  • 3 acertos: 2.788 apostas ganhadoras, R$ 161,24
  • 2 acertos: 77.117 apostas ganhadoras, R$ 5,82

Estimativa para o próximo concurso: R$ 9.143.415,33

Super sete

Resultado do concurso nº 832, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

coluna 1: 1

coluna 2: 2

coluna 3: 1

coluna 4: 8

coluna 5: 4

coluna 6: 5

coluna 7: 8

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 36.358,54
  • 5 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 895,53
  • 4 acertos: 870 apostas ganhadoras, R$ 59,70
  • 3 acertos: 7.730 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00

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