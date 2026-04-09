Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Federal
Resultado do concurso nº 6055, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 017282 - R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 026909 - R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 041879 - R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 046377 - R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 091057 - R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3656, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 484.041,90
- 14 acertos: 177 apostas ganhadoras, R$ 2.293,62
- 13 acertos: 6907 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 87766 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 504250 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.199.349,14
Vencedores:
EUCLIDES DA CUNHA/BA
Aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
BRASILIA/DF
Aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
JARDINOPOLIS/SP
Aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
Aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2909, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
06 - 10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 21 - 23 - 31 - 40 - 45 - 47 - 55 - 69 - 70 - 73 - 77 - 87 - 91 - 93
Premiação:
- 20 acertos: Não houve ganhador
- 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 59.900,77
- 18 acertos: 147 apostas ganhadoras, R$ 1.782,76
- 17 acertos: 1278 apostas ganhadoras, R$ 205,05
- 16 acertos: 6545 apostas ganhadoras, R$ 40,04
- 15 acertos: 27697 apostas ganhadoras, R$ 9,46
- 0 acertos: Não houve ganhador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.200.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 344, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
03 - 04 - 11 - 14 - 16 - 29
Premiação:
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 222.985,18
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 25 apostas ganhadoras, R$ 3.964,18
- 4 acertos + 2 trevos: 63 apostas ganhadoras, R$ 1.685,45
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 901 apostas ganhadoras, R$ 117,85
- 3 acertos + 2 trevos: 1162 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 10109 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8587 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 75905 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.192.977,21
Quina
Resultado do concurso nº 6996, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
29 - 41 - 53 - 64 - 76
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 13.111,81
- 3 acertos: 2.788 apostas ganhadoras, R$ 161,24
- 2 acertos: 77.117 apostas ganhadoras, R$ 5,82
Estimativa para o próximo concurso: R$ 9.143.415,33
Super sete
Resultado do concurso nº 832, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
coluna 1: 1
coluna 2: 2
coluna 3: 1
coluna 4: 8
coluna 5: 4
coluna 6: 5
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 36.358,54
- 5 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 895,53
- 4 acertos: 870 apostas ganhadoras, R$ 59,70
- 3 acertos: 7.730 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00