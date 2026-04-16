Como votar no "BBB 26"?

O Big Brother Brasil 26 está terminando! O programa, que estreou no dia 12 de janeiro, tem a final marcada para a próxima terça-feira (21).
Desde o início, o reality show mantém o sistema de votação implementado em 2024. Nele, há duas maneiras de votar: um voto liberado por CPF e a modalidade torcida, em que o usuário podem votar quantas vezes quiser.
A novidade nesta edição é que os pesos dos votos mudam: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.
Para decidir o resultado do 17° paredão da edição, disputado por Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss, o público pode votar de dois jeitos:
Confira o passo a passo
Voto Único
Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto Único
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
- Caso apareça a mensagem “Estamos validando seus dados”, aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Voto da Torcida
Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto da Torcida
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.
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