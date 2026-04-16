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Penúltimo paredão
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Como votar no "BBB 26"?

Público pode participar da votação através do voto único ou voto da torcida no site do gshow

Zero Hora

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TV Globo/Reprodução
O voto possui duas modalidades de escolha.

O Big Brother Brasil 26 está terminando! O programa, que estreou no dia 12 de janeiro, tem a final marcada para a próxima terça-feira (21).

Desde o início, o reality show mantém o sistema de votação implementado em 2024. Nele, há duas maneiras de votar: um voto liberado por CPF e a modalidade torcida, em que o usuário podem votar quantas vezes quiser.

A novidade nesta edição é que os pesos dos votos mudam: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.

Para decidir o resultado do 17° paredão da edição, disputado por Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss, o público pode votar de dois jeitos: 

Confira o passo a passo

Voto Único

Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:

  1. Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
  2. Selecione a opção Voto Único
  3. Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
  4. Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
  5. Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
  6. Caso apareça a mensagem “Estamos validando seus dados”, aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
  7. Marque a opção “sou humano” e finalize o voto

Voto da Torcida

Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:

  1. Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
  2. Selecione a opção Voto da Torcida
  3. Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
  4. Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
  5. Marque a opção “sou humano” e finalize o voto

Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.

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