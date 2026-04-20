Como votar em um finalista do "BBB 26"

O Big Brother Brasil 26 termina nesta terça-feira (21). Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões.
Fãs do reality podem votar de duas formas: com o voto único, liberado por CPF, e na modalidade torcida, em que é possível votar quantas vezes quiser.
A novidade está no peso de cada formato: o voto único vale 70% do resultado, enquanto os votos da torcida correspondem a 30%. A decisão final é definida pela média ponderada entre os dois modelos.
Confira o passo a passo
Voto Único
Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto Único
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em "Cadastre-se")
- Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
- Caso apareça a mensagem "Estamos validando seus dados", aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Voto da Torcida
Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto da Torcida
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em "Cadastre-se")
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Marque a opção "sou humano" e finalize o voto
Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.
A final do BBB 26 vai ao ar a partir das 22h25min de terça-feira (21), na RBS TV, logo após a novela Três Graças. Veja aqui como votar nas dinâmicas da final.
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