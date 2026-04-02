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Como fazer a trend da alma gêmea? Veja o passo a passo

Usuários compartilham fotos geradas por IA para descobrir quem seria sua "cara-metade"

Zero Hora

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@jujubriola/TikTok
A trend da alma gêmea viralizou nas redes sociais.

A promessa de saber quem é a "pessoa certa" têm colocado a chamada trend da alma gêmea no centro das redes sociais, em que usuários compartilham fotos geradas por Inteligência Artificial (IA) de quem seria sua "cara-metade".

Para fazer a trend, o usuário precisa ter os aplicativos do TikTok e CapCut instalados no celular iOS ou Android. Um filtro é aplicado sobre uma foto enviada pelo indivíduo e, com base nesta imagem, a IA gera o desenho da suposta alma gêmea. 

Nas redes sociais, a trend viralizou ao alimentar a ideia de que certas conexões humanas são predestinadas, pois a imagem gerada por IA muitas vezes se assemelhava a realidade. 

Também é possível fazer a trend através do aplicativo Amora, disponível no Play Store (Android) e App Store (iOS), mas o desbloqueio da imagem é feito mediante pagamento

Como fazer a trend da alma gêmea?

No TikTok

  1. Acesse um vídeo da trend dentro da plataforma
  2. No canto da tela, toque em "CapCut - Experimente este modelo"
  3. Selecione "Usar o modelo no CapCut" e vá para o aplicativo
  4. Já no CapCut, clique em "Usar modelo de IA"
  5. Escolha uma foto sua de boa qualidade
  6. Clique em "Avançar"
  7. Já com a imagem da sua possível alma gêmea, clique em "Exportar" ou faça download do vídeo no seu celular

Caso queira fazer a trend no CapCut, é necessário acessar o aplicativo, pesquisar por "alma gêmea trend", escolher o modelo e seguir os mesmos passos do TikTok. 

Veja a repercussão nas redes sociais 

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