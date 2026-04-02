Como fazer a trend da alma gêmea? Veja o passo a passo

A promessa de saber quem é a "pessoa certa" têm colocado a chamada trend da alma gêmea no centro das redes sociais, em que usuários compartilham fotos geradas por Inteligência Artificial (IA) de quem seria sua "cara-metade".
Nas redes sociais, a trend viralizou ao alimentar a ideia de que certas conexões humanas são predestinadas, pois a imagem gerada por IA muitas vezes se assemelhava a realidade.
Também é possível fazer a trend através do aplicativo Amora, disponível no Play Store (Android) e App Store (iOS), mas o desbloqueio da imagem é feito mediante pagamento.
Como fazer a trend da alma gêmea?
No TikTok
- Acesse um vídeo da trend dentro da plataforma
- No canto da tela, toque em "CapCut - Experimente este modelo"
- Selecione "Usar o modelo no CapCut" e vá para o aplicativo
- Já no CapCut, clique em "Usar modelo de IA"
- Escolha uma foto sua de boa qualidade
- Clique em "Avançar"
- Já com a imagem da sua possível alma gêmea, clique em "Exportar" ou faça download do vídeo no seu celular
Caso queira fazer a trend no CapCut, é necessário acessar o aplicativo, pesquisar por "alma gêmea trend", escolher o modelo e seguir os mesmos passos do TikTok.
Veja a repercussão nas redes sociais
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