Claude fora do ar?  Inteligência artificial da Anthropic apresenta instabilidade nesta quarta-feira

A Claude, inteligência artificial desenvolvida pela Anthropic, apresenta instabilidade na tarde desta quarta-feira (15).
De acordo com Downdetector, site que monitora falhas em serviços digitais, usuários apontam dificuldades para concluir operações desde o meio-dia.
Segundo a plataforma, o pico de reclamações ultrapassou mil registros. Por volta das 14h30min, eram mais de 324 reclamações.
Entre os principais problemas informados estão o chat (48%) e o código (32%), além de instabilidade no website.
A plataforma ainda não se manifestou sobre a instabilidade.
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