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Claude fora do ar?  Inteligência artificial da Anthropic apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Downdetector, site que monitora serviços digitais, registrou aumento de notificações sobre falhas no sistema no início da tarde

Zero Hora

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Ahyan Stock Studios/Shutterstock

A Claude, inteligência artificial desenvolvida pela Anthropic, apresenta instabilidade na tarde desta quarta-feira (15). 

De acordo com Downdetector, site que monitora falhas em serviços digitais, usuários apontam dificuldades para concluir operações desde o meio-dia.

Segundo a plataforma, o pico de reclamações ultrapassou mil registros. Por volta das 14h30min, eram mais de 324 reclamações.

Reprodução/Downdetector
O site Downdetector registrou reclamações dos usuários sobre a Claude.

Entre os principais problemas informados estão o chat (48%) e o código (32%), além de instabilidade no website.

A plataforma ainda não se manifestou sobre a instabilidade.

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