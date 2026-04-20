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ChatGPT fora do ar? Inteligência artificial da OpenAI apresenta instabilidade nesta segunda-feira

Downdetector, site que monitora serviços digitais, registrou aumento de notificações sobre falhas no sistema 

Zero Hora

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Timon/stock.adobe.com
O ChatGPT é a inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI.

O ChatGPT, serviço de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, apresenta instabilidade nesta segunda-feira (20). 

De acordo com Downdetector, site que monitora falhas em serviços digitais, usuários apontam dificuldades para concluir operações desde o meio-dia.

Segundo a plataforma, o pico de reclamações ultrapassou os 4 mil registros. Por volta das 12h, eram mais de 4.884 reclamações.

Reprodução/Downdetector
O site de monitoramento Downdetector registrou reclamações dos usuários.

Entre os principais problemas informados estão o funcionamento do ChatGPT (90%), tanto no aplicativo quanto no website.

A plataforma ainda não se manifestou sobre a instabilidade.

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