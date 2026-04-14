Casal constrói "castelo francês" no RS com ajuda da família; veja o resultado

Um casal gaúcho construiu uma casa francesa em Cachoeira do Sul, na região central do Estado. A obra foi documentada e se transformou em episódios nas redes sociais, somando milhões de visualizações.
A inauguração teve direito a festa de gala, ao estilo da série Bridgerton, como brinca o fotógrafo Igor Ache, 29 anos, um dos idealizadores do "château", como a casa foi apelidada.
— Sempre fui apaixonado por quadros antigos, obras, museus, estátuas, história, arquitetura antiga. É algo em que sou extremamente aficionado — contou em entrevista à Zero Hora.
O gosto é compartilhado pelo marido, Gabriel Arend Pimentel, 31 anos. Os dois se conheceram em 2015. Juntos, já viajaram a diversos países — entre eles, a França.
Quando saíram de terras francesas, um sonho ficou:
— Ou nos mudamos ou trazemos a França para cá (Rio Grande do Sul).
🚧 Um desenho no The Sims
Durante a pandemia, os dois tiveram a ideia de construir uma casa de contêiner para ter o pátio que não tinham nos apartamentos em Santa Maria e em Cachoeira do Sul. Por conta do trabalho, eles dividem a vida nessas duas cidades e em Porto Alegre.
Ali, surgiu o estalo: e se fizessem uma casa ao estilo clássico francês?
— O que era para ser minúsculo, só para ter um pátio, se transformou em um castelo praticamente — descreve Igor.
O planejamento começou em 2020. A primeira etapa, na verdade, foi um esboço no jogo The Sims, que durou uma madrugada.
Depois, veio a busca por profissionais. A maior preocupação do casal era que a casa tivesse tudo em um estilo clássico francês, sem modernidades na arquitetura.
Mas, se fazer obra já costuma ter complicações frequentes e prazos estendidos, o problema veio em dobro ao tentar reproduzir algo do passado.
— Para nós, posso dizer com 100% de certeza que essa parte foi a mais delicada, a mais difícil e a mais estressante porque sempre acreditamos que seria possível, mas os profissionais, não — explica Igor.
Houve troca de empreiteiras, pedreiros, engenheiros e arquitetos. A obra ainda não terminou, mas a casa já serve de moradia para os dois.
📸 Veja fotos da casa por dentro
O terreno onde a residência foi construída já pertencia à família de Igor. Inclusive, os vizinhos mais próximos são parentes do fotógrafo.
A residência tem cerca de 300 m². A construção contou com a ajuda de familiares de Igor, além dele e do marido. O telhado e o portão da frente, por exemplo, foram feitos pelo pai do fotógrafo, o que contribuiu para a economia.
O "château" tem um térreo com sala integrada à cozinha. No andar de cima, há duas suítes e uma sacada. O sótão, ainda em obras, deve contar com mais dois quartos, sala e escritório.
Em dado momento da construção, por conta da arquitetura, moradores da região questionaram sobre qual igreja abriria no local. O episódio tira risadas de Igor até hoje.
Além de moradia para o casal, a casa tem virado cenário de fotos para as clientes debutantes do fotógrafo.
🖼️ Antiguidades na decoração
Os itens que compõem a residência são garimpados em antiquários e leilões. O processo exige tempo para encontrar o que é necessário e também para reformar o que não está no melhor estado.
— Não é como tu ir a uma loja de departamento em que tu vai montar a casa inteira. Queríamos que a casa tivesse a alma com que ela foi feita. Todos os móveis são antigos, salvo exceções de tecnologia, como televisão, e a cozinha e a estante, que são móveis planejados porque precisavam ser — esclarece o fotógrafo.
🎉 Festa de gala na inauguração
A inauguração da casa foi em dezembro do ano passado — e em grande estilo: com decoração temática e vestidões. No evento, o casal ainda renovou os votos.
A celebração foi parar nas redes sociais, onde o casal também compartilha o diário de obras desde 2023.
Embora o resultado seja comemorado, Igor explica que o processo construir a casa, com todas as especificações desejadas, gerou desgaste físico, emocional e financeiro. Ele chegou a temer ter comprometido as economias de anos em algo que poderia não dar certo.
— Mas acho que a parte boa foi fazer isso com quem eu amo e com quem eu escolhi viver — completa.