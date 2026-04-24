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"Casa do Patrão": veja quem são os participantes do reality show e quando estreia

Atração será apresentada pelo humorista Leandro Hassum e foi idealizada por Boninho

Zero Hora

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Reality vai ter 18 participantes.

A Casa do Patrão, novo reality show de Boninho, estreia na próxima segunda-feira (27), com apresentação de Leandro Hassum e prêmio de R$ 2 milhões ao vencedor.

A lista de participantes, revelada na quinta-feira (23), reúne 18 nomes, entre eles, duas participantes com ligação com o Rio Grande do Sul (veja a lista completa abaixo). A disputa conta com uma dinâmica dividida entre três casas. O programa é uma coprodução do Disney+ e será exibido pela Record TV. 

Participantes

Andressa Karol

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Andressa Karol tem 22 anos.

Andressa Karol, estudante de Enfermagem,  é natural de Teresina (PI). Ela tem 22 anos e mudou-se para Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, para buscar melhores oportunidades. Apaixonada por dança, costuma participar de campeonatos regionais como dançaria e também é gosta de jogar videogame.

Bianca Becker

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Bianca tem 26 anos.

Bianca Becker, 26 anos, é Miss Grand Rio Grande do Sul e vive em São Martinho, na região das Missões, no Rio Grande do Sul, com sua mãe. Além de participar de concursos de beleza, atua como massoterapeuta.

Alexandre Vinicius

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Alexandre é carioca.

Alexandre Vinicius, 33 anos, é do Rio de Janeiro (RJ), vendedor e dançarino de funk do grupo Os Delicias. Já foi vice-campeão brasileiro de muay-thai e "gosta de causar nas férias".

Jackson Fonseca

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Jacson tem 42 anos.

Jakcson Fonseca, 42 anos, é de Curitiba (PR) e atua como Policial Civil há 15 anos. Filho de pai militar, é solteiro e gosta de conhecer pessoas novas quando não está no trabalho. 

João Victor Ferreira

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João tem 29 anos.

João Victor Ferreira, 29 anos, é de Macaé (RJ). Graduado em Engenharia de Produção, trabalha desde os 16 anos. No currículo, acumula experiência como professor de inglês, vendedor e atendente em pet shops, mas, atualmente, está desempregado. 

Jovan Nascimento

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Jovan mora no Rio de Janeiro.

Jovan Nascimento, 28 anos, é natural de Recife (PE), mas vive no Rio de Janeiro (RJ) desde os 18 anos. Ele tem um filho de seis anos. Na capital fluminense, atua como motoboy e instrutor de capoeira. É faixa branca e vermelha de muay thai e sonhava em servir na brigada paraquedista.

Luis Fellipe

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Luis Felipe tem 31 anos.

Luís Fellipe, 31 anos, é de Brasília (DF) e atua como motorista de aplicativo. É formado em Educação Física. Tem um filho e mantém a guarda compartilhada com sua ex-companheira. 

Luiza Parlote

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Luiza é natural do Espírito Santo.

Luiza tem 27 anos, é de Ouro Preste do Oeste (RO). Filha caçula entre quatro irmãos, tinha o sonho de ganhar uma festa de 15 anos, mas não pôde realizar. Aos 16 anos, começou a vender trufas na escola para financiar a celebração dos 18 anos.

Mariana Bernardino

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Mariana tem 25 anos.

Mariana tem 25 anos, é do Rio de Janeiro (RJ) e atua como trancista. Aprendeu a trançar cabelos com sua mãe e vendeu brigadeiros durante a adolescência na escola.

Marcelo Skova

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Marcelo Skova é pai de um menino de três anos.

Skova tem 43 anos, é de São Paulo (SP) e atua como produtor de eventos e massoterapeuta. É solteiro e pai de um menino de três anos. Nascido na zona leste de SP, perdeu o pai na infância e foi criado com a mãe e três irmãos. Ama samba e pagode.

Marina Keller

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Marina mora em Florianópolis.

Marina, 26 anos, é natural de Belém (PA) e consultora comercial. Conviveu com diferentes famílias durante a infância. Residiu em Portugal, mas atualmente mora em Florianópolis (SC) e atua na área comercial. 

Matheus Pantaneiro

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Matheus tem 23 anos.

Matheus Pantaneiro, 23 anos, é lutador profissional de MMA na categoria meio-médio e ministra aulas de muay thai e jiu-jitsu. Para complementar a renda, também atua como "marido de aluguel". Natural de Campo Grande (MS), foi criado pelos avós após a separação de seus pais e começou a trabalhar aos 16 anos no comércio de aviamentos da família.

Morena

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Morena tem 27 anos.

Morena, 27 anos, deixou sua cidade natal, Varjota (CE), aos 18 anos para buscar oportunidades melhores. Se estabeleceu em Jericoacoara (CE), onde atualmente trabalha como recepcionista em uma pousada e promove festas locais.

Nataly Silva

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Nataly Silva tem 30 anos.

Nataly, 30 anos, é de Recife (PE) e atua como ambulante e  sustenta a família com a venda de doces e outros produtos. Tem uma filha de cinco anos. Aos 17 anos, deixou a casa da família para trilhar sua independência.

Nikita Salvador

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Nikita tem 39 anos.

Nikita Salvador, 39 anos, nasceu em Lagoa da Prata (MG). Advogada, atua na área de direito da família e como estrategista digital. No Casa do Patrão, busca a segurança financeira para ser mãe independente.

Sheila Barbosa

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Scheila tem 51 anos.

Scheila, 51 anos, é de Salvador (BA) e atua como policial militar. Formada em Psicologia, também foi professora de matemática por 12 anos. 

Thiago

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Thiago tem 23 anos.

Thiago, 23 anos, é educador físico e nasceu em Formosa (GO). Atualmente, trabalha como personal trainer e árbitro de atletismo. Foi campeão goiano de atletismo e também morou em Barra dos Garças (MT), onde se formou após ganhar bolsa para morar e treinar.

Vivão

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Vivão mora em São Paulo.

Vivão, 31 anos, é de Salvador (BA). Iniciou sua trajetória artística nas ruas e, mais tarde, mudou-se para São Paulo com o objetivo de desenvolver seu trabalho na moda. 

Celular liberado

Os participantes do reality terão acesso às redes sociais. Cada um terá duas horas por dia para produzir conteúdos e realizar publicações. 

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