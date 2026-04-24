Matheus Pantaneiro, 23 anos, é lutador profissional de MMA na categoria meio-médio e ministra aulas de muay thai e jiu-jitsu. Para complementar a renda, também atua como "marido de aluguel". Natural de Campo Grande (MS), foi criado pelos avós após a separação de seus pais e começou a trabalhar aos 16 anos no comércio de aviamentos da família.