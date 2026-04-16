Bolsa Família: pagamentos de abril começam nesta quinta-feira; veja calendário completo

Os pagamentos do programa Bolsa Família começam nesta quinta-feira (16) e seguem até o próximo dia 30. Os primeiros repasses são encaminhados aos beneficiários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1, conforme a organização do calendário oficial.
Esse número pode ser consultado do cartão físico do beneficiário ou nos canais oficiais do programa (veja o cronograma abaixo).
Atualmente, o programa atende a mais de 21 milhões de famílias. As datas de pagamento são definidas pelo governo federal, que coordena o programa, em parceria com a Caixa Econômica Federal, responsável por efetuar os depósitos.
Calendário de pagamentos do Bolsa Família
- Final do NIS 1 — 16/04, 18/05, 17/06, 20/07, 18/08, 17/09, 19/10, 16/11 e 10/12
- Final do NIS 2 — 17/04, 19/05, 18/06, 21/07, 19/08, 18/09, 20/10, 17/11 e 11/12
- Final do NIS 3 — 20/04, 20/05, 19/06, 22/07, 20/08, 21/09, 21/10, 18/11 e 14/12
- Final do NIS 4 — 22/04, 21/05, 22/06, 23/07, 21/08, 22/09, 22/10, 19/11 e 15/12
- Final do NIS 5 — 23/04, 22/05, 23/06, 24/07, 24/08, 23/09, 23/10, 23/11 e 16/12
- Final do NIS 6 — 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11 e 17/12
- Final do NIS 7 — 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11 e 18/12
- Final do NIS 8 — 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11 e 21/12
- Final do NIS 9 — 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11 e 22/12
- Final do NIS 0 — 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11 e 23/12
Quem pode receber o Bolsa Família?
Para ter direito ao Bolsa Família, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 por mês. O cálculo é feito somando-se os ganhos de todos os integrantes da casa e dividindo pelo número de indivíduos.
Além disso, os beneficiários precisam cumprir requisitos como manter crianças e adolescentes na escola, acompanhar a vacinação e o pré-natal das gestantes.
A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatória para solicitar o Bolsa Família. O registro pode ser feito nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.
Porém, estar no CadÚnico não garante a entrada automática no programa, já que a concessão ainda passa por análise do governo.
Qual o valor do Bolsa Família?
O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, podendo ter acréscimos conforme a composição familiar. Famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150 por criança.
Já aquelas que possuem gestantes ou filhos entre sete e 18 anos têm um aumento de R$ 50 por integrante. Outro benefício, chamado de Variável Familiar Nutriz, destina seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a alimentação infantil.
Como sacar o Bolsa Família?
Também é possível utilizar o cartão virtual para compras no débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários e caixas da Caixa Econômica Federal.
A Caixa ainda disponibiliza o aplicativo do Programa Bolsa Família para a consulta de informações sobre o benefício.
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