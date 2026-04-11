"BBB 26": vote em quem você quer eliminar no 15º paredão

Gabriela, Leandro e Marciele estão no 15º paredão do Big Brother Brasil 26. Um dos três deixará a casa no domingo (12).
Como foi a formação do paredão?
A dinâmica da formação do paredão da semana consistiu em: um emparedado pelo líder Juliano, um mais votado pela casa e um contragolpe. Gabriela foi indicada pela liderança e Marciele pela votação no confessionário.
Milena, que apertou o botão misterioso na quinta-feira (9), decidiu quem teve direito ao contragolpe. Marciele foi a escolhida e puxou Leandro, o Boneco, para a berlinda.
Além disso, Milena venceu a prova do anjo nesta sexta. A sister garantiu a imunidade ainda teve contato físico com uma pessoa "muito querida".
