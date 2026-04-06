Abacates que traem, morangos que choram: o que são as "novelas de frutas" criadas com IA que dominam o TikTok

Moranguete e Abacatudo formam um dos casais mais comentados do TikTok brasileiro em 2026. Ele, um abacate; ela, um morango. Os dois são personagens de novelas criadas com inteligência artificial (IA) que traem, brigam, choram e protagonizam reviravoltas dignas de qualquer novelão da TV aberta.
Nos comentários, os fãs torcem, xingam os vilões e pedem continuação com a mesma seriedade com que brasileiros acompanham casais de novela há décadas. A diferença é que Moranguete e Abacatudo nunca existiram.
O fenômeno das "novelas de frutas" virou febre em 2026 e hoje domina o feed de milhões de usuários no TikTok e no Instagram.
A fórmula é simples: vídeos de menos de um minuto, com frutas estilizadas e antropomórficas vivendo conflitos amorosos, disputas de paternidade, traições e vinganças, tudo narrado por vozes realistas geradas por IA e editado com trilha sonora de suspense.
O formato nasceu fora do Brasil. O pioneiro foi o perfil AI.Cinema021, criador da série Fruit Love Island no TikTok, uma paródia do reality show britânico Love Island, em que solteiros competem por amor e dinheiro em uma ilha paradisíaca.
Na versão de frutas, os participantes usam roupas mínimas, se beijam, caem na pancada e são eliminados entre episódios que terminam sempre em cliffhanger, o recurso narrativo que encerra a cena no momento de máxima tensão, sem resolução, para garantir que o público volte no próximo capítulo.
Em 10 dias, o perfil chegou a 3,3 milhões de seguidores e ultrapassou 200 milhões de visualizações combinadas em mais de 20 episódios.
Adaptação brasileira
No Brasil, a tendência foi rapidamente adaptada com gírias locais e o estilo das novelas nacionais.
As histórias colocam personagens como Moranguete e Abacatudo no centro de tramas que recriam traições, abandonos, disputas amorosas e relações marcadas por ciúmes e comportamentos tóxicos, além de reviravoltas constantes a cada novo episódio.
Em poucos segundos, os vídeos condensam conflitos intensos, exposições públicas e reconciliações dramáticas, replicando em ritmo acelerado a lógica das novelas das nove.
Por que funciona
A escolha das frutas não é aleatória. A banana é fácil de animar e ganha forma próxima à humana. O kiwi oferece contraste visual, enquanto limão e laranja se destacam pelas cores e associações imediatas. O morango aparece em histórias românticas, e uvas e tomates funcionam em cenas coletivas. São elementos eficientes para a IA e para narrativas rápidas.
Para o neuropsicólogo Rafael Braga, especializado no atendimento de crianças e adolescentes, há uma explicação precisa para a atração que esse tipo de conteúdo provoca.
— Nosso cérebro busca padrões. Quando vemos uma fruta, um estímulo inofensivo, dentro de um drama pesado, ocorre uma dissonância que gera curiosidade imediata. É um entretenimento que subverte nossos esquemas mentais básicos — diz ele.
Além da curiosidade, entra em cena o que Braga chama de reforço positivo de curto prazo. O desfecho rápido da história funciona como uma sensação de recompensa imediata mediada por dopamina, neurotransmissor ligado à sensação de prazer e ao sistema de recompensa do cérebro.
— Isso fortalece o comportamento de continuar assistindo, criando um ciclo de busca por gratificação instantânea — explica.
O formato curto das plataformas potencializa esse ciclo: como os vídeos são curtos e repetitivos, a risada ou o choque vêm muito rápido.
— Isso condiciona o cérebro a manter a atenção apenas em estímulos de curtíssima duração, dificultando o foco em tarefas longas — afirma.
Os vídeos jogam o espectador no meio do conflito sem contexto prévio, escalam rapidamente e terminam sem resolução. São emoções comprimidas em menos de um minuto: traição, vergonha, vingança. O cérebro responde e o dedo desliza para o próximo episódio.
O engajamento do público vai além de assistir passivamente. Nos comentários, seguidores sugerem rumos para a história, pedem punição para vilões e torcem por casais.
Esse comportamento tem levado criadores a ampliar a duração dos vídeos, criar spin-offs e organizar playlists que funcionam como capítulos de uma novela digital completa.
Lado que a roupagem colorida esconde
O que começa como absurdo e inofensivo pode escalar rapidamente. Em vários canais do gênero, personagens femininas que traem parceiros são expostas publicamente e punidas com agressões, insultos e cenas extremas envolvendo os “bebês-fruta”.
Há capítulos com violência explícita, abuso familiar e situações que tangenciam o sexual, tudo protagonizado por alimentos coloridos num estilo visual associado ao universo infantil.
Esse tipo de construção narrativa e visual também se aproxima do que especialistas classificam como Design Manipulativo — estratégias deliberadas para capturar e prolongar a atenção explorando vulnerabilidades cognitivas do usuário.
Braga explica que a aparência fofa dos personagens não é um detalhe neutro. Ela altera ativamente a forma como o cérebro processa o que está sendo mostrado.
— O rosto fofo funciona como um filtro que reduz nossa percepção de ameaça. O cérebro baixa a guarda e processa temas pesados sem o julgamento crítico que teria se fossem pessoas reais — diz o especialista.
O perigo, segundo ele, é o que a psicologia chama de dessensibilização sistemática.
— De tanto ver traição e violência de forma engraçada ou fofa, a pessoa para de reagir emocionalmente à gravidade do fato. O que deveria gerar indignação vira apenas um meme, normalizando comportamentos tóxicos — completa.
Para crianças e adolescentes, o risco é ainda mais concreto.
— Crianças ainda estão formando suas crenças sobre o mundo. Ver conflitos sérios tratados com deboche pode criar a ideia de que relações humanas são descartáveis ou que a agressividade é a única forma de resolver problemas — alerta Braga.
A diferença entre adultos e jovens, nesse caso, passa pelo desenvolvimento neurológico. O adulto geralmente consegue separar a galhofa da realidade. O jovem, com o córtex pré-frontal ainda em formação, tem mais dificuldade de filtrar e tende a incorporar esses modelos de interação como se fossem normais.
O especialista é categórico quanto ao público infantojuvenil: esse tipo de conteúdo não deve ser acessado por crianças e adolescentes.
Atuação do ECA Digital
Pela primeira vez, a legislação brasileira dá respaldo formal a essa preocupação.
Sancionada em setembro de 2025 e em vigor desde 17 de março, a Lei nº 15.211, conhecida como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), obriga plataformas digitais a adotar mecanismos confiáveis de verificação de idade, proibindo a autodeclaração como único critério, e a configurar por padrão o maior nível de proteção disponível para contas de usuários menores de 16 anos.
A lei também veda recursos que prolonguem artificialmente o tempo de uso por crianças e adolescentes, como a reprodução automática de vídeos e notificações projetadas para manter o usuário na tela. Plataformas que descumprirem as obrigações ficam sujeitas a multas de até 10% do faturamento anual no Brasil.
A legislação prevê ainda que o conteúdo que induza comportamentos prejudiciais à saúde mental de crianças e adolescentes, incluindo o estímulo à agressividade ou a normalização de conflitos como forma de resolução de problemas, deve ser prevenido e mitigado pelas plataformas desde a concepção dos serviços.
A responsabilidade, segundo a lei, é compartilhada entre Estado, empresas e família.
Para Braga, a norma chega em boa hora, mas não substitui o olhar dos pais. O principal sinal de alerta é a intolerância à frustração.
— Se a criança não consegue ficar cinco minutos sem o estímulo ou apresenta irritabilidade excessiva quando interrompida, é sinal de que o sistema de recompensa dela está dependente desse fluxo de dopamina digital — ressalta.
O consumo frequente também compromete a cognição: treinar o cérebro para estímulos de 15 segundos prejudica a atenção sustentada e a capacidade de concentração em leituras ou estudos.
— A memória de curto prazo fica sobrecarregada e não consegue transformar informação em aprendizado real — afirma o especialista.
Como consequência desse padrão de consumo, Braga descreve o fenômeno como um estado de passividade cognitiva, o já popular Brain Rot.
— É quando o indivíduo consome conteúdo que não exige nenhum processamento profundo. Isso gera um esvaziamento mental, onde a capacidade de reflexão e crítica fica atrofiada por falta de uso — explica.
E quando o estímulo é constante e intenso demais, o limiar de prazer sobe.
— Na prática, a pessoa começa a achar a vida real entediante porque o cérebro se acostumou com aquela intensidade artificial constante — conclui.
Como consumir sem se perder
Para os adultos que consomem esse tipo de conteúdo, Braga não prega abstinência total, mas pede consciência.
— O adulto deve se perguntar: por que estou assistindo isso agora? Estou fugindo de algum problema? — exemplifica o especialista.
O segredo, segundo ele, está no equilíbrio: garantir que o cérebro também tenha momentos de baixo estímulo e, inclusive, de tédio criativo.