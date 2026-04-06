Abacates que traem, morangos que choram: o que são as "novelas de frutas" criadas com IA que dominam o TikTok

A escolha das frutas não é aleatória. A banana é fácil de animar e ganha forma próxima à humana. O kiwi oferece contraste visual, enquanto limão e laranja se destacam pelas cores e associações imediatas. O morango aparece em histórias românticas, e uvas e tomates funcionam em cenas coletivas. São elementos eficientes para a IA e para narrativas rápidas.