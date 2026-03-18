X caiu? Rede social apresenta instabilidade nesta quarta-feira

A rede social X enfrenta instabilidade nesta quarta-feira (18). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 11h41min.
Já às 12h23min, o site, que monitora a instabilidade de sites e apps, registrava mais de 3,6 mil queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma, que pertence a Elon Musk.
O funcionamento do X também enfrenta problemas nos Estados Unidos, onde foram feitas mais de 26 mil reclamações. Nem a rede social ou Elon Musk se manifestaram sobre a instabilidade até a última atualização deste texto.
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