Viral

Problemas
Notícia

X caiu? Rede social apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Downdetector, portal de monitoramento de serviços digitais, registrou aumento nas reclamações relacionadas ao funcionamento

Zero Hora

Enviar email
Michël Pozzi/Agencia RBS
Rede social X pertence a Elon Musk.

A rede social X enfrenta instabilidade nesta quarta-feira (18). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 11h41min.

Já às 12h23min, o site, que monitora a instabilidade de sites e apps, registrava mais de 3,6 mil queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma, que pertence a Elon Musk.

Reprodução/Downdetector
Mais de 3 mil reclamações foram registradas em relação ao X.

O funcionamento do X também enfrenta problemas nos Estados Unidos, onde foram feitas mais de 26 mil reclamações. Nem a rede social ou Elon Musk se manifestaram sobre a instabilidade até a última atualização deste texto.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: