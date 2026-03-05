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Wagner Moura diz que irá à cerimônia do Oscar com Lázaro Ramos

A dupla se conheceu ainda jovem, quando Wagner Moura perguntou se Lázaro gostaria de ser seu amigo nos bastidores de um espetáculo

Zero Hora

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@olazaroramos/Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos e Wagner Moura em registro de 2003, quando ambos estrelavam o programa "Sexo Frágil", na Globo.

O ator Wagner Moura, indicado ao Oscar de melhor ator por O Agente Secreto, afirmou que irá à cerimônia acompanhado de Lázaro Ramos. A declaração foi feita em entrevista ao Letterboxd, divulgada nesta segunda-feira (4).

Moura contou que os dois se conheceram ainda jovens, em Salvador, após assistir a uma apresentação de Ramos. A aproximação aconteceu nos bastidores do espetáculo e marcou o início de uma amizade que já dura décadas:

— Eu o vi no palco, em Salvador, e houve algo ali que me fez não conseguir parar de olhar para ele. Era estranho, porque eu não o conhecia. Subi ao palco e não sabia o que dizer. Então falei "eu quero ser seu amigo". "Podemos ser amigos?" E ele respondeu "sim, vamos ser amigos."

Os atores já trabalharam juntos em produções como Cidade Baixa e Ó Pai, Ó. Ao relembrar esses trabalhos em entrevista, Wagner contou que ficou particularmente impressionado com uma cena em que contracenou com o amigo, a ponto de ter dificuldade para seguir com sua fala após a atuação de Ramos.

Além das indicações de O Agente Secreto, o Brasil também concorre com o Sonhos de Trem, na categoria de melhor fotografia, com Adolpho Veloso. A cerimônia do Oscar está marcada para 15 de março.

Veja como assistir ao Oscar pelo Grupo RBS

  • A transmissão começa às 19h30min no YouTube de GZH e ATL TV;
  • Também haverá cobertura na Rádio Gaúcha a partir das 20h;
  • Para quem não puder acompanhar ao vivo, no dia 16 de março, às 12h30min, haverá uma live com resumo dos melhores momentos no YouTube da ATL TV.


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